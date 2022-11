Cet écran LG se plie, s’étire et se tord dans tous les sens

LG a dévoilé un nouveau prototype d'écran étirable, pliable et tordable sans dommage. Encore une fois, LG cherche à se positionner en tant que constructeur innovant dans les technologies d'écran.

Ce 8 novembre, la division de LG dédiée aux écrans, LG Display, a levé le voile sur un prototype d’écran un peu particulier puisqu’il est présenté comme étant « le premier écran extensible haute définition de 12 pouces au monde, doté d’une technologie de forme libre exceptionnelle qui lui permet d’être étendu, plié et tordu sans distorsion ni dommage ».

Un écran qui se plie et se tord à la pointe technologiquement

LG annonce

que cet écran est le premier à atteindre une « extensibilité de 20 % », d’autant plus qu’il a une résolution de 100 ppi et affiche des couleurs RGB. Le fabricant indique que cet écran est conçu à partir d’un « substrat de type film hautement résilient, composé de silicium spécial utilisé dans les lentilles de contact ». Les micro-LED de cet écran ont une taille de moins de 40 micromètres, ce qui offre de la durabilité et une très bonne définition selon LG.

Enfin, au lieu d’utiliser des circuits linéaires et rigides, LG Display a eu recours à des circuits en forme de ressorts, pour permettre la flexion et le pliage tout en garantissant que l’écran puisse reprendre sa forme initiale.

Son prototype d’écran peut être étiré de 12 à 14 pouces. Ce n’est pas la première fois que l’on voit cela, puisque Oppo avait créé l’Oppo X, avec un écran enroulable, comme LG avait d’ailleurs pu le faire avec un smartphone, ou un écran qui pouvait se plier dans les deux sens.

Plus récemment, Samsung et Intel avaient présenté un ordinateur avec un écran enroulable. Si ces écrans sont impressionnants, LG va plus loin ici, puisque contrairement aux autres prototypes, celui-ci n’a a priori pas besoin d’être contrôlé par un moteur. Malheureusement, LG Display n’a pas publié de vidéo de démonstration, on ne sait donc pas vraiment à quel point on peut manipuler l’écran.

LG a de grandes ambitions pour ce prototype

Le constructeur se dit fier de son écran et de « sa grande flexibilité, sa durabilité et sa fiabilité » qui selon lui « maximisent son potentiel de commercialisation ».

Il a d’ailleurs déjà pensé à plusieurs scénarios possibles et pense que l’on pourra à terme utiliser ce type d’écran « sur des surfaces courbes telles que la peau, les vêtements, les meubles, les automobiles et les avions ».

