Le smartphone enroulable de LG est incroyable et vous ne l’aurez jamais

Une prise en main du LG Rollable montre à quel point ce smartphone enroulable aurait pu enthousiasmer les foules. Cependant, ce projet a été annulé puisque la marque a quitté le secteur.

LG ne fait plus de smartphones. Malgré une longue et riche histoire dans ce secteur, la marque avait perdu de sa superbe et s’est résignée à arrêter les frais en 2021. Néanmoins, avant de jeter l’éponge, le constructeur coréen avait encore quelques projets dans les tuyaux, à l’instar du LG Rollable, un smartphone extensible à écran enroulable qu’il avait teasé.

Comprenez qu’il ne s’agit pas d’un smartphone pliable, mais bien d’un téléphone dont l’écran flexible s’enroule et se déroule grâce à un système motorisé pour proposer deux tailles d’affichage. Le smartphone peut donc se transformer en tablette, mais il ne se déplie pas pour faire ça. À titre de comparaison, c’est très similaire au concept du Oppo X 2021 qui nous avait déjà laissé une forte impression.

Récemment, un vidéaste coréen — « 뻘짓연구소 » — a publié une prise en main du LG Rollable sur YouTube.

On voit ainsi le testeur manipuler le téléphone et passer du smartphone de 6,8 pouces à la forme tablette de 7,4 pouces (au ratio 1,5:1) juste en faisant glisser trois doigts vers la droite de l’écran.

Au travers de cette vidéo de prise en main, le LG Rollable sait se montrer très séduisant. Les animations de l’interface sont fluides pour assurer le passage du format smartphone au format tablette. Dans les paramètres, par exemple, cela permet de faire apparaître ou disparaître une deuxième colonne fluidement. Au-delà de ça, la dalle pleinement déroulée semble vraiment améliorer le confort de lecture. Cependant, pour les vidéos en mode paysage, le compromis classique des bandes noires assez épaisses reste d’actualité.

Globalement, une belle maîtrise se dégage de cette prise en main et cela rend ce concept d’autant plus frustrant puisqu’il a été tout bonnement abandonné. Il n’empêche que LG peut toujours tirer profit de ce projet avorté pour montrer tout son savoir-faire. Ainsi, si le constructeur ne tentera peut-être plus jamais de vendre des smartphones, il peut toujours nouer des partenariats avec d’autres marques en quête d’un fournisseur de qualité pour lancer un tel produit.

Du reste, notez que le LG Rollable pris en main dans cette vidéo est équipé d’un Snapdragon 888 associé à 12 Go et 256 Go de stockage. Il profite aussi d’une dalle Poled. Côté photo, il y a deux caméras à l’arrière de 64 et 12 mégapixels. L’appareil embarque aussi une batterie de 4500 mAh. Enfin, il faut composer avec un poids considérable de 285 grammes.