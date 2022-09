PC du futur : Samsung et Intel montrent un PC à écran déroulable

Enroulable ou déroulable à l'envi, le nouvel écran de Samsung Display se veut être l'un des futurs du PC dans les années à venir. La démonstration était impressionnante.

Intel a présenté ses processeurs Raptor Lake de 13e génération. Lors de la conférence, la firme a également souhaité faire la démonstration de l’évolution du PC avec ses partenaires. L’occasion d’inviter Samsung Display sur scène pour dévoiler un prototype intéressant.

Le rival du pliant

Sur PC on connaissait jusque-là les écrans LCD et Oled incurvés et les écrans pliants comme le dernier Zenbook 17 Fold Oled que nous avons testé. Comme pour les smartphones, l’intérêt et de pouvoir facilement agrandir la surface d’affichage et de travail sans faire un appareil beaucoup plus encombrant.

Ici, Samsung Display et Intel ont fait la démonstration d’un écran enroulable de 17 pouces qui suit la même idée. Vous ne repliez pas la machine sur elle-même, mais vous étirez ou non l’écran à l’envi.

Très impressionnant ce GIF d'un écran enroulable Samsung qui est trop lourd pour être envoyé sur les serveurs de Frandroid alors on passe par un tweet intégré plutôt. Crédit : Intel. pic.twitter.com/qZGgFOfu6q — Cassim Ketfi (@NotCassim) September 28, 2022

Même sur smartphone, ce type d’écran représente encore un concept novateur. Nous étions ressortis plutôt bluffés de notre essai de l’Oppo X 2021 qui proposait également un écran étirable.

Dans le cas de Samsung Display et Intel, on parle d’un PC capable de passer d’un format tablette 13 pouces à un grand écran de 17 pouces. Les fabricants comme Asus, Samsung Electronics, Lenovo, HP et les autres pourront tous passer commande auprès de Samsung Display pour l’intégrer à leur futur fleuron.

Aucune date n’a été annoncée pour ce qui semble encore être un simple prototype. Une vision d’un futur possible. En attendant, l’écran pliable devrait avoir la vedette sur l’ultra haut de gamme.

