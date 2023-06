Google Nexus 5 : comment nous avons ressuscité une icône technologique

Avez-vous déjà envisagé de ressusciter un vieux téléphone ? C'est précisément l'expérience que nous avons tentée. Robin a ressorti son Google Nexus 5 du placard et l'a dépoussiéré. Il a ensuite procédé à des réparations, notamment le remplacement de l'écran et de la batterie, avant d'installer Android 12. Il l'a même utilisé pendant une semaine.

Qui n’a jamais ouvert un vieux tiroir pour tomber sur un objet oublié, déclencheur d’une vague de nostalgie ? Pour moi, ces moments sont souvent liés à la technologie. Une de mes plus fortes réminiscences est liée à mon tout premier téléphone Android, le HTC Magic. Cependant, c’est un autre appareil, le Nexus 5, qui occupe une place spéciale dans le cœur de mon collègue, Robin.

Le Nexus 5, c’est un peu l’étoile filante du monde Android : rapide, brillant et fugace. Lancé en 2013, ce smartphone, né de la collaboration entre LG Electronics et Google, est devenu rapidement une icône. Il incarne parfaitement l’esprit de la gamme Nexus : offrir un Android stock, une expérience pure, sans fioritures et sans surcouche, à un prix accessible.

On ressort le Nexus 5

Robin, nostalgique de ces temps révolus, a décidé de dépoussiérer son Nexus 5 et de le remettre en marche, tout en lui donnant une petite cure de jouvence. Il a enregistré chaque étape de ce périple nostalgique et technique dans notre dernière vidéo YouTube.

Première étape : les réparations. Pour ramener le Nexus 5 à la vie, Robin a dû changer l’écran et la batterie. Un défi en soi, compte tenu de l’âge de l’appareil et de la disponibilité de ces pièces. Il a ainsi pu prouver que la technologie, malgré les années, peut parfois être réparable, durable.

La seconde étape, peut-être la plus excitante pour les passionnés de tech, a consisté à installer Android 12 sur le Nexus 5 via une ROM custom. Un véritable challenge technique, mais une prouesse passionnante. Bien entendu, Android 12 n’a pas été conçu pour fonctionner sur un smartphone sorti il y a une décennie. Vous allez voir qu’on ne devrait pas toujours réaliser l’impensable.

Robin a poussé l’expérience encore plus loin : il a utilisé l’appareil pendant une semaine entière. Mais évidemment, une décennie de progrès technologiques ne peut être ignorée… et la nostalgie a ses limites.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour ceux qui partagent notre amour pour Android et la technologie, cette vidéo sera un véritable régal. Vous y verrez comment le Nexus 5 est ressuscité, des tripes à la gloire, tout en ayant un aperçu du travail réalisé pour le réparer et installer Android 12 à ce vétéran de la technologie mobile.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.