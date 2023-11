La LG Oled C4 pourrait faire de l’œil aux joueurs et joueuses PC

Quelques particularités des prochaines TV OLED de LG ont fuité, avec de belles améliorations du côté de la luminosité, mais pas que !

LG compte parmi les marques de TV les plus influentes. Non seulement parce que ses modèles comptent chaque année parmi les meilleurs du marché, mais aussi parce que LG Display fournit les dalles Oled utilisées chez la plupart de ses concurrents.

Lorsque LG adopte une nouvelle tendance, tous les regards sont donc bien évidemment tournés vers ses écrans. Et selon les rumeurs, c’est ce qui devrait se passer en début d’année 2024.

Des TV ultra-lumineuses pour le gaming

Le nerf de la guerre sur l’Oled, c’est la luminosité. Depuis quelques années, les constructeurs redoublent d’ingéniosité pour corriger le principal problème de cette technologie d’écran : son manque de luminosité par rapport à une dalle LCD.

Selon les informations du site IT House, la série G4 de LG intègrerait une nouvelle génération de la technologie MLA permettant d’améliorer sensiblement la luminosité de ses écrans. Ainsi, le pic de luminosité pourrait atteindre les 3000 nits. À titre de comparaison, la LG OLED G3 monte à 2000 nits sur le papier (en mode Vivid) et nous avons mesuré 1430 cd/m² en mode Filmmaker.

Autre nouveauté intrigante : le LG C4 (et donc a priori le LG G4 également puisqu’il est plus évolué) serait équipé d’une dalle ayant un taux de rafraichissement de 144 Hz. Traditionnellement, les téléviseurs montent à 120 Hz, pour s’aligner sur la norme HDMI 2.1 que l’on retrouve sur les consoles de la génération actuelle. Passer à 144 Hz vise donc plutôt les joueurs et joueuses PC.

Enfin, LG devrait — comme de coutume — améliorer son processeur de traitement et passer de l’Alpha 9 Gen 6 à l’Alpha 10. L’amélioration se ferait sur le traitement du NPU et notamment la reconnaissance des objets et des scènes pour adapter l’image à la volée. La qualité de la gestion du HDR et de l’upscaling pourrait aussi s’en ressentir.

Pour l’heure, il ne s’agit encore que de rumeurs, mais nous devrions en apprendre davantage sur cette nouvelle génération de téléviseurs à l’occasion du CES 2024 en janvier prochain.