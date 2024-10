Profitez de cette nouvelle chaîne gratuite sur les TV LG

LG Channels, le service de streaming gratuit de LG, s’enrichit d’une nouvelle chaîne en France : LG Channel 1. Financée par la publicité, elle confirme la volonté de LG Electronics de se développer sur le marché du streaming.

LG Electronics étend son service de streaming LG Channels en France avec le lancement de LG Channel 1, une nouvelle chaîne accessible dès maintenant sur les Smart TV LG. Fort du succès rencontré en Angleterre et en Allemagne, le constructeur coréen poursuit ainsi son expansion européenne à l’image des autres fabricants qui proposent également leurs propres plateformes telles que Samsung, TCL et Hisense par exemple.

Des séries exclusives et diversifiées

Lionsgate, Filmrise, NBC Universal et Fremantle : autant de studios de renom qui s’associent à LG pour offrir aux téléspectateurs français une programmation variée sur LG Channel 1. Au programme, des contenus premium, des avant-premières et l’exclusivité de la série Law & Order Toronto: Criminal Intent.

LG Channel 1 met à disposition un catalogue diversifié de programmes, comprenant des séries populaires telles que Nashville, Boss et The Royals, ainsi que des titres en avant-première exclusive comme Paul T. Goldman et Wong & Winchester. Les amateurs de science-fiction pourront quant à eux retrouver des classiques du genre tels que Sliders, Quantum Leap et Twelve Monkeys.

Qu’en est-il de la concurrence ?

Si LG se lance dans la création de chaînes TV avec LG Channel 1, d’autres constructeurs de téléviseurs ont déjà adopté cette stratégie. En effet, la plupart des marques proposent désormais leur propre chaîne avec des programmes exclusifs.

Du côté de Samsung, on peut notamment parler du système d’exploitation Tizen présent sur les télés du géant Coréen depuis 2015. Il intègre Samsung TV Plus qui donne accès à un large panel de films et séries.

Sony, utilise le système d’exploitation Google TV qui permet de profiter de Sony One, son système de streaming directement installée sur les Smart TV du constructeur. Enfin, pour ce qui est de Hisense, on peut évoquer l’OS Vidaa disponible sur tous les TV et les vidéoprojecteurs de la marque qui permet de profiter également d’un streaming illimité avec Vidaa Channels.