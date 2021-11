Monsieur Cuisine Smart : pourquoi Lidl n’intègre pas Google Assistant directement sur le robot

Le robot-cuiseur Monsieur Cuisine Smart de Lidl n'embarque aucun micro et son fonctionnement avec Google Assistant passe donc par l'utilisation d'un périphérique compatible. Il s'agit là d'une manière d'éviter une nouvelle polémique.

Via sa marque distributeur Silvercrest, Lidl a lancé un nouveau robot-cuiseur : Monsieur Cuisine Smart. Ce dernier se dote de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour préparer vos repas et met notamment en avant une compatibilité avec Google Assistant.

Toutefois, le discours de l’entreprise n’était pas des plus clairs sur ce dernier point. Dans la vidéo publicitaire, une personne demande en effet à Google Assistant de « régler la température à 100 degrés » sur le Monsieur Cuisine Smart. Toutefois, sur le plan assez court qui suit, on voit qu’un Google Home Mini est posé à côté du robot-cuiseur (et les deux appareils sont a priori branchés l’un à l’autre).

Un doute apparait donc : est que le Monsieur Cuisine Smart intègre nativement Google Assistant ?

Google Assistant et Monsieur Cuisine Smart

Nos collègues de Numerama ont voulu en avoir le cœur net et ont contacté Lidl à ce sujet. Le géant de la distribution a ainsi pu confirmer que son nouveau produit n’intégrait aucun micro. Autrement dit, pour interagir à la voix avec Google Assistant pour lancer une action sur le robot, il faudra passer par un périphérique compatible (tel que le Google Home Mini).

D’aucuns pourraient être frustrés par cette information impliquant qu’il faut acheter un appareil en plus pour profiter de cette fonctionnalité Google Assistant. Toutefois, la réponse de Lidl est à replacer dans un contexte particulier.

Chez Lidl, micro = problème

En 2019, des révélations de Numerama — et relayées par Frandroid — pointaient du doigt l’existence d’un micro caché dans le Monsieur Cuisine Connect sorti cette année-là. Le micro en question n’était indiqué nulle part dans la notice d’utilisation et se montrait par ailleurs vulnérable à d’inquiétantes failles de sécurité.

À l’époque, Lidl avait réagi en promettant une mise à jour de Monsieur Cuisine Connect au site Les Numériques qui exploiterait le micro et le haut-parleur du robot pour permettre des commandes vocales. Cette mise à jour n’est jamais arrivée.

Avec le nouveau Monsieur Cuisine Smart, Lidl et Silvercrest mettent ces problématiques de côté. Espérons donc que l’équation suivante est aussi juste qu’elle est simple : pas de micro = pas de problème.

Monsieur Cuisine Smart sera lancé le 6 décembre en France à 399 euros.

