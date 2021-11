Lidl dévoile le robot-cuiseur Monsieur Cuisine Connect Smart : nouveautés, prix et disponibilité

La marque Silvercrest, de l'enseigne Lidl, revient avec son célèbre robot-cuiseur connecté. Ce nouveau Monsieur Cuisine Connect Smart est plus réactif, plus puissant, il a de nouveaux modes et... il intègre Google Assistant. Le prix et la disponibilité ont été annoncés.

En 2019, nous découvrions le Monsieur Cuisine de Lidl. Un robot-cuiseur connecté équipé d’Android qui avait quelques failles de sécurité, dont un microphone (non déclaré) dont l’existence avait été signalée par Numerama. Mais ce n’était pas le problème majeur ce robot-cuiseur…

Condamné en Espagne pour violation de brevet de son concurrent Thermomix, Lidl s’est décidé à dé-référencer son Monsieur Cuisine. Il revient le 6 décembre prochain sous le nom de Monsieur Cuisine Connect Smart.

Quelles différences avec l’ancien modèle Monsieur Cuisine ?

Si vous connaissez pas Monsieur Cuisine, il s’agit d’un robot-cuiseur multi-fonction connecté. Plus concrètement, ce robot conçu par Silvercrest, une marque de Lidl, a pour objectif de faire mieux que le célèbre Thermomix TM6 de Vorwerk. Mieux… pour beaucoup moins cher. Le Thermomix TM6 est vendu plus de 1200 euros.

Il est conçu pour être votre meilleur allié dans la cuisine : il est capable de saisir, mijoter, cuire à la vapeur, mixer, mélanger, hacher, réduire en purée, émulsionner, broyer, peser… avec un écran tactile connecté. Cela permet de parcourir des centaines de recettes que l’on peut ensuite suivre étape par étape jusqu’au résultat final. Un vrai assistant dans la cuisine qui a séduit de très nombreux utilisateurs.

Ce nouveau Monsieur Cuisine Smart sera vendu dès le 6 décembre 2021 dans les 1550 Lidl de France, au prix de 399 euros (c’est 40 euros de plus que l’ancien Monsieur Cuisine Connect). Comme le premier modèle, les stocks vont partir très vite… Lidl a évoque 180 000 Monsieur Cuisine pour ce nouveau lancement.

Ce nouveau modèle est équipé d’un écran de 8 pouces bien plus réactif que le précédent modèle. L’écran est donc un peu plus grand, l’ancien faisait 7 pouces de diagonale. Lidl a également revu le moteur intégré puisqu’il est annoncé deux fois plus puissant pour pétrir.

De plus, il arrive avec de nouveaux modes dont la fermentation, le mijotage, la cuisson des œufs, un mode pour chauffer l’eau, réaliser un smoothie et également gérer la cuisson sous vide.

Ce qui devrait également nous intéresser est l’intégration de Google Assistant. Il sera donc possible de discuter avec son robot-cuiseur, il pourra nous répondre sur des sujets variés mais aussi sur ces différentes fonctions dédiées.

