Logitech Lift, une souris ergonomique pour ne plus avoir mal au poignet

Logitech lance une toute nouvelle gamme d’accessoires baptisée Ergo. La souris verticale Lift est le premier modèle officiel de la série pensée pour votre bien-être au travail et votre productivité.

Le bien-être au travail, ce n’est désormais plus seulement au bureau. Avec la généralisation du télétravail, trouver son confort de travail à domicile est devenu tout aussi important. Deux fois plus d’endroits pour réaliser que l’on ne travaille pas toujours dans les meilleures conditions physiques et de productivité.

Les problèmes de bras, de mains ou de douleurs aux épaules sont devenus monnaie courante. Autant de symptômes de mauvaise posture et parfois de produits non adaptés aux morphologies ou aux gestes qui peuvent entraîner une suractivité musculaire et des risques pour votre corps.

Alors il devient essentiel d’aller vers des positions plus naturelles pour réduire le stress infligé au corps. C’est là que l’ergonomie devient clé.

Ergo Lab ou la recherche du bien-être selon Logitech

Chez Logitech, spécialiste en accessoires PC pour la productivité et le gaming, la question est venue naturellement à l’esprit. La firme suisse soigne toujours la qualité de ses produits au niveau des matériaux et du design. Mais elle a cette fois voulu confier à son Ergo Lab une mission nouvelle, centrée sur l’humain et le bien-être au travail. C’est-à-dire trouver des outils qui répondent à la philosophie maison de confort, design et désormais ergonomie pour se sentir mieux au travail.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Au sein du laboratoire, en collaboration avec des ergonomes, les produits sont élaborés pour réduire la fatigue musculaire et améliorer la posture ainsi que le confort, explique Lucie Torrigiani, responsable de la gamme Ergo chez Logitech. Premier produit d’une longue série à voir le jour : la souris verticale Lift.

Logi Ergo Lift, les petites mains ont leur confort

Ce n’est pas la première conçue par Logitech. La MX Verticale fut la pionnière de la marque. La Lift est, elle, 22 % plus petite que son aînée pour satisfaire les petites et moyennes tailles de main. « Nous avons constaté que la MX Verticale n’était pas forcément adaptée aux mains plus petites. Alors nous avons fait plancher nos ingénieurs sur une souris qui reprenne les mêmes caractéristiques, mais en étant mieux adaptée », ajoute Lucie Torrigiani.

Plusieurs prototypes ont été testés jusqu’à trouver le bon compromis taille-design, tout en suivant les recommandations d’ergonomie, soit en étudiant les contractions des six muscles les plus utilisés et les postures de différents segments du corps à l’aide de capteurs sur le cou, le bras et la main. Mais aussi en réfléchissant aux besoins des utilisateurs dans leur environnement de travail.

Lift est ainsi une souris compacte, verticale avec un angle de 57 degrés au niveau de sa poignée en caoutchouc pour épouser la courbe des doigts et laisser reposer le pouce sur un reposoir latéral. Logitech veut ainsi une préhension ergonomique et confortable pour pouvoir utiliser la souris plusieurs heures sans fatiguer.

À la recherche de la posture naturelle

« On voulait trouver une posture naturelle et intuitive pour les petites mains, qui soulage le poignet et offre une prise en main relaxante

», souligne-t-on chez Logitech. Le revêtement de la Lift a ainsi été pensé pour permettre à la main d’être posée naturellement dessus, dans un mouvement naturel sans torsion du poignet comme ça peut être le cas avec une souris « plate ».

Les deux boutons (clic gauche et droit) tombent naturellement sous les doigts, avec la roulette SmartWheel magnétique au centre. Celle-ci est particulièrement silencieuse, et elle n’en perd pas pour autant sa précision et sa vitesse pour défiler par ligne ou bien plus rapidement vers le bas de longs documents. Mais vous ne trouverez plus la fonction infinite scrolling qui permet de scroller sans fin d’un coup de roulette. Le grip à l’arrière empêche la main de glisser, un revêtement lisse obligeant à un mouvement inconscient de la paume de la main pour mieux se maintenir. C’est une des bonnes trouvailles de cette étrange souris.

La souris Logi Ergo Lift verticale présente un angle de 57° // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS Les boutons latéraux de la souris Logi Ergo Lift // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS

Nous avons pu l’essayer plusieurs jours, sans avoir préalablement eu de souris verticale en main. Il faut reconnaître que la prise en main est très intuitive et l’on s’y fait très vite. Chaque doigt trouve sa place naturellement autour de la poignée ainsi inclinée. L’absence de torsion du poignet est bien réelle et c’est appréciable. Deux boutons se trouvent sur la tranche gauche et peuvent être personnalisés via le nouveau logiciel Logi Options+, en fonction également de certains logiciels compatibles (suite Office, suite Adobe, etc.).

On apprécie les trois possibilités de jumelage à des appareils différents pour se servir de la souris aussi bien avec un PC (Windows, Linux, Chrome OS), un Mac qu’un smartphone ou une tablette (iOS ou Android). Pour cela, vous pouvez recourir à la connexion Bluetooth LE ou utiliser le dongle USB Log Bolt fourni et qui se range astucieusement au côté des piles de la souris. C’est peut-être le point qui peut faire tiquer, mais Logitech promet deux ans d’autonomie.

Et pour que l’ergonomie soit l’affaire de tous, la Logi Ergo Lift s’offre aussi aux gauchers avec un modèle dédié en graphite uniquement. Pour ceux qui sont soucieux de l’environnement, sachez enfin que la souris Lift est en partie fabriquée à partir de plastique recyclé post-consommation (-70 % pour le coloris graphite, 54 % pour le rose et le blanc cassé).

Prix et disponibilité de Logitech Lift

La souris verticale Lift de Logitech est disponible en rose, blanc cassé ou graphite (modèle pour gaucher également proposé dans ce coloris). Elle est mise en vente à 79,99 euros à compter de ce mardi 19 avril sur le site de Logitech, puis à compter du 25 avril chez les revendeurs partenaires.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.