« non genré et inclusif » : Logitech Aurora veut aller contre les stéréotypes

Pour satisfaire le plus grand nombre, Logitech G a dévoilé, mardi, sa collection d'accessoires Aurora qui se veut « non genrée et inclusive ». Des claviers, souris et casques aux couleurs douces et finitions élégantes, teintés d'un peu de RGB, pour satisfaire les joueuses, mais pas seulement.

Il y a quelques années, le rose était à la mode auprès des marques pour tenter de séduire une cible plutôt féminine adepte du jeu vidéo ou bien soucieuse de sortir de l’habituel noir, marron, gris ou blanc des produits Tech. Pléthores de casques, claviers ou encore souris avaient pris des allures rosées et fleurissaient partout. Mesdames, si vous n’aimiez pas le rose, vous passiez à côté. Messieurs, si c’était votre envie, cela ne paraissait pas forcément envisagé ainsi…

Autre temps, autres mœurs. L’heure est désormais venue de proposer du matériel pour tous et si possible fun. Avec Aurora, sa nouvelle collection dévoilée ce mardi, Logitech se rappelle donc que près d’un joueur sur deux est une joueuse et que les femmes aussi ont le droit de réclamer autre chose que du noir ou du gris de « gros gamers ». Surtout si elles ne sont que des joueuses occasionnelles, sans envie d’investir des sommes astronomiques pour s’offrir des produits un peu plus attrayants.

Une gamme « non genrée et inclusive »

Avec Aurora, voici donc une sélection d’accessoires PC et autres qui se veulent surtout « non genrés et inclusifs ». Car il n’y a pas plus de raison qu’ils ne soient destinés qu’aux femmes. Le but est d’effacer les stéréotypes pour brasser large. Mais les produits ont cependant été réfléchis par des femmes pour des femmes. « Avec Aurora, nous avons créé une collection qui tient compte des différences entre les sexes, axée sur le confort, l’accessibilité et le caractère ludique », reconnaît cependant Ujesh Desai, vice-président et General Manager de Logitech G, la gamme d’accessoires gaming du fabricant suisse.

Pour attirer les joueuses, il faut connaître leurs besoins et leurs attentes. Chez Logitech, on a donc étudié le sujet en profondeur pour arriver à des produits au design élégant, mais proposant tout de même ce qui se fait de mieux pour le gaming. On trouve donc une souris G705 sans fil, un clavier G713 filaire et G715 sans fil, ou encore le casque G735 sans fil.

Aurora, c’est avant tout un choix esthétique marqué. Tous les accessoires sont blancs avec des touches RGB et des matériaux translucides pour un peu de lumière. Mais on trouve à chaque fois de possibles touches plus colorées avec des déclinaisons vertes, roses ou bleues et même des 8 accessoires personnalisables (clavier et casque en tête).

Et ils reposent tous sur trois principes clés : le confort afin d’avoir des casques adaptés aux cheveux longs, au port de lunettes ou de boucles d’oreilles, des souris utilisables par de petites mains et des textures délicates pour jouer le plus longtemps possible. Ici, pas de bords tranchants ou d’esthétiques criardes, le design est pensé pour le plus grand nombre avec une personnalisation optimisée, sur la forme comme via le G Hub pour des éclairages multiples proposés et des animations lumineuses au choix parmi quatre « Play moods ».

Du RGB, de la simplicité et de la personnalisation

Mais ces accessoires ne misent pas seulement sur le design. Ils apportent aussi de véritables fonctions utiles pour jouer ou tout simplement pour profiter en travaillant. Le casque G735 propose le double mixage audio (deux sources) avec la technologie de micro Blue VO!CE pour que la voix du joueur soit parfaitement modulée avec le son du jeu. Cela permettra aussi d’enregistrer ses paramètres audio dans G Hub depuis le casque.

Il affiche plus de 56 heures d’autonomie sans RGB activé (un peu plus de 16 heures en jeu continu avec RGB). Mais ce serait dommage de se priver de cette petite touche de couleur élégante pour un casque parfait aussi pour les petites têtes et agréable à porter. Il profite de la technologie sans fil Lightspeed de Logitech G pour une connexion plus rapide ou bien en Bluetooth à un PC comme un smartphone ou tout autre appareil compatible.

Le casque dispose de boutons de contrôle à l’arrière, dont un bouton pour passer rapidement en mode sourdine. À noter que des oreillettes en couleurs (rose ou vert) peuvent être achetées en option pour personnaliser le casque.

Le clavier se décline en deux versions avec ou sans fil, sur la même base blanche White Mist. Les performances annoncées ne se différencient en rien. On trouve là une version compacte TKL avec hauteur réglable. Le G715 annonce 25 heures d’autonomie en jeu via la connexion sans fil Lightspeed ou Bluetooth. Ils sont tous deux accompagnés du repose-poignets élégant en forme de nuage et à la texture plutôt agréable.

Quatre boutons ornent le clavier et une roulette pour contrôler les médias si besoin. Ils embarquent aussi trois options pour basculer entre différentes sources (PC, Mac, smartphone, tablette, etc.). En option, il est possible d’opter pour des touches colorées afin de donner un peu de peps au clavier en changeant les touches ou bien en choisissant un Top plate vert ou rose comme contour.

Une volonté d’être à la croisée des chemins entre le gaming et le lifestyle qu’on retrouve jusque sur la souris G705 au petit format et poids plume (85 g) qui se veut ultra-réactive, et aussi élégante avec son halo lumineux. À cela, Logitech ajoute un micro Blue Yeti, marque qui lui appartient. Une façon de compléter le setup parfait pour streamer ses parties avec deux coloris au choix (blanc ou rose Pink Dawn). C’est exactement le même micro que l’emblématique produit Blue. Son logiciel Blue Vo!ce lui ajoute des effets vocaux pour parler comme un robot ou un Chimpmunk, des outils de studio avancés et des overlays de stream pour Streamlabs.

Prix et disponibilités de la collection Logitech G Aurora

Tous les produits sont disponibles sur le site de Logitech G et auprès de boutiques partenaires.

Le casque Logitech G735 est vendu à 229 euros, les claviers sans fil G715 et filaire G713 sont proposés respectivement à 199 euros et 169 euros. La souris G705 est en vente à 99 euros. L’édition spéciale du micro USB Blue Yeti Aurora s’annonce à 139 euros.

