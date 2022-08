Logitech G502X, G502X Lightspeed et G502X Plus : la marque renouvelle sa souris best-seller

Quatre ans après la Logitech G502, le fabricant suisse renouvelle l'une des meilleures souris de sa gamme. Voici les Logitech G502X.

C’est peu de dire que Logitech a pris son temps pour renouveler sa souris gaming cœur de gamme : le modèle Logitech G502. En effet, le modèle que nous connaissions jusque-là a été lancé en 2018, il y a quatre ans. Dans la tech on est souvent sur des cycles de renouvellement de 12 mois pour pousser toujours à la consommation. On peut donc ici applaudir un fabricant qui sait prendre le temps pour améliorer un très bon produit.

La gamme Logitech G502 laisse donc sa place à une nouvelle gamme de trois souris : la Logitech G502X, la Logitech G502X Lightspeed et la Logitech G502X Plus. Observons les nouveautés.

Logitech G502X : le modèle filaire

On commence par la Logitech G502X qui concentre l’essentiel des nouveautés à retenir pour cette nouvelle famille de souris. Il s’agit du modèle filaire et le moins cher, à 79 euros, qui devrait donc être également la plus vendue des trois souris.

Comme vous pouvez le constater, Logitech a revu le design de sa souris mais en conserve la philosophie esthétique générale, notamment avec le caractère adapté aux droitiers. La marque a tout de même plusieurs nouveautés pour sa souris.

Cette souris de 89 grammes intègre un nouveau capteur HERO 25K, des patins en PTFE pour la glisse et un nouveau grip au niveau du pouce. La molette a également été revue, mais la grande nouveauté réside dans les deux boutons principaux.

Logitech a en effet intégré des switches Lightforce Hybrid optiques-mécaniques dont la marque vante grandement les mérites.

G502X Lightspeed ou G502X Plus : sans-fil avec ou sans RGB

En montant dans la gamme, on arrive aux souris sans-fil. Les G502X Lightspeed et G502X peuvent donc se recharger grâce au port USB-C à l’avant, ou part la recharge sans-fil Logitech PowerPlay. Le dongle USB fourni avec la souris peut se ranger dans l’emplacement Powerplay sous le produit.

Le protocole sans fil propriétaire Lightspeed est de la partie, et Logitech promet un temps de réponse 68% plus rapide que la génération précédente. Il s’agit du même dongle que pour les claviers G915, G915 TKL et G715 de la marque.

La différence entre les deux souris ? Une bande RGB exclusive au modèle G502X Plus. Attention au coût en termes d’autonomie. Logitech annonce 130 heures d’autonomie pour le G502X Plus sans les lumières activées, et 37 heures avec les lumières activées en permanence. La marque nous a précisé que ses conditions de test étaient drastiques et ne reflétaient pas forcément l’usage moyen attendu, notamment avec l’absence de moment de veille durant le test.

La batterie et les LED ont également un impact sur le poids des souris : 102 grammes pour Lightspeed et 106 grammes pour le modèle Plus, c’est-à-dire une dizaine de grammes en plus face au modèle filaire.

Prix et disponibilité

Logitech lance dès aujourd’hui les trois modèles de souris en noir ou en blanc.

Logitech G502X : 89 euros

Logitech G502X Lightspeed : 149 euros

Logitech G502 Plus : 169 euros

Face à la génération précédente, le prix conseillé reste le même. En revanche, après quatre ans en circulation, les souris G502 avaient vu leur prix grandement baisser. Pour le consommateur, ce nouveau lancement devrait donc représenter une belle hausse de prix. Aujourd’hui, la G502 Lightspeed peut se trouver à 79,99 euros, soit quasi la moitié du prix du modèle G502X Lightspeed.

