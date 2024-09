Logitech dévoile le 915 X : le clavier gaming low-profile référence s’améliore encore

Logitech présente sa nouvelle gamme de claviers gaming sans fil avec les modèles G915 X. Amateurs de claviers low-profile, ils s’adressent à vous.

Logitech

Il y a près de 5 ans, Logitech a lancé l’un de ses claviers gaming les plus populaires : le G915. Une référence qui évoque pour beaucoup les joies du sans fil avec le confort des touches low-profile, une tendance alors encore minoritaire dans le marché des claviers mécaniques.

Lors de son évènement Logi PLAY qui s’est déroulé ce mardi 17 septembre à Paris, Logitech vient d’annoncer son successeur, le G 915 X, qui est selon le constructeur « le clavier gaming low-profile le plus avancé jamais conçu ».

Une expérience de frappe repensée

Trois types de touches sont toujours proposés : linéaire, tactile et confort de clic, sauf pour la version filaire qui ne propose que les deux premiers.

Logitech affirme avoir « entièrement repensé » les switchs du clavier avec des tiges en forme de croix et non crochets, permettant une meilleure stabilité des touches et « une expérience de frappe plus fluide et silencieuse ».

Le point d’actionnement réduit de 1,5 à 1,3mm permet une activation des inputs encore plus rapide pour les jeux les plus réactifs. Logitech promet aussi des touches en PBT « plus résistantes à l’usure » et même moins sensibles aux traces de doigts. À tester une fois le clavier entre nos mains.

Enfin, la plaque d’aluminium qui constitue la base du G915 X a été épaissie de quelques millimètres pour offrir une meilleure stabilité à l’ensemble. Le clavier gagne un tout petit millimètre d’épaisseur dans l’opération (23 mm).

Une autonomie en hausse de 20 %

Le clavier gagne aussi en autonomie cette année : jusqu’à 36 heures à 100 % de luminosité (contre 30 heures auparavant) et 800 heures sans rétroéclairage pour la version complète.

La version plus petite, TKL, ne promet que 2 petites heures de plus avec rétroéclairage au maximum (42 heures) et jusqu’à 1000 heures sans.

Logitech

Logitech a aussi ajouté une nouvelle touche KEYCONTROL qui permet à « n’importe quelle touche de devenir une macro efficace qui combine plusieurs commandes en une seule

pression ».

On reste sinon en terrain connu avec la présence de la molette de volume et des différents boutons multimédias sur la partie supérieure du clavier.

Prix et disponibilité

À noter que la gamme G915 accueille cette année un nouveau modèle filaire légèrement moins onéreux que le reste. On reste sur un tarif oscillant entre 200 et 250 euros, soit les mêmes prix que la gamme G915 originelle.

Clavier standard G915 X LIGHTSPEED (linéaire, tactile & confort de clic) – PVC 249 € ;

Clavier sans pavé numérique G915 X LIGHTSPEED TKL (linéaire, tactile & confort de clic) – PVC 229 € ;

Clavier gaming filaire G915 X Wired (linéaire & tactile) – PVC 199 €.

Les trois claviers sont disponibles dès aujourd’hui chez les principaux commerçants et sur le site de Logitech dans des coloris noirs et blancs.