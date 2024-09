Logitech dévoile la souris G Pro X Superlight 2 DEX, digne successeuse de la G703

La G703 renait enfin de ses cendres. Enfin, presque : Logitech lance la G Pro X Superlight 2 DEX, une nouvelle souris pour droitier reprenant pour les joueurs professionnels.

Logitech

C’est un jour attendu par beaucoup de joueurs (y compris par celui qui écrit ces lignes). Logitech propose enfin une souris asymétrique dans sa gamme G Pro avec la G Pro X Superlight 2 DEX, un modèle qui fait grandement penser à la G703, version sans fil de la mythique G403.

Cette souris pour droitiers bénéficie de toutes les améliorations de la gamme ces dernières années et se destine avant tout aux joueurs compétitifs.

Une souris pour droitier à près de 100 heures d’autonomie

Si nous la comparons à la G703, c’est qu’elle en reprend la forme avec sa conception asymétrique pour droitier. Cette version DEX est légèrement plus imposante (plus haute d’un millimètre, plus longue de deux millimètres), mais s’affine avec un poids de 60g. Deux boutons sont présents sur le côté gauche, mais aucun bouton DPI n’est présent, sans surprise sur la gamme Pro.

Logitech

De nombreux joueurs réclamaient une nouvelle version, notamment avec de nouveaux switchs plus durables. Ce nouveau modèle reprend ainsi les switchs LIGHTFORCE du reste de la gamme qui combine la « réactivité instantanée » de l’optique et le « clic satisfaisant » du composant mécanique.

Logitech

Au niveau du capteur, on passe sur une version améliorée du HERO 2 introduit avec la G Pro X Superlight 2. Ce dernier prend en charge un polling rate jusqu’à 8 kHz en sans-fil ainsi qu’une accélération supérieure à 88G et une vitesse pouvant grimper à 888 IPS. Et si jamais le cœur vous en dit, la sensibilité passe à 44 0000 DPI.

Enfin, l’autonomie annoncée de la batterie est de 95 heures en mouvement constant et pourrait donc largement dépasser les 100 heures en utilisation normale.

Prix et disponibilité

La souris Logitech G Pro X Superlight 2 est d’ores et déjà disponible dans le commerce pour un tarif de 159 euros, en coloris noir, blanc et rose.