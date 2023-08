Motif II ANC : Marshall lance de nouveaux écouteurs à réduction de bruit avec un look rock

Marshall a dévoilé, en amont de l'IFA 2023, ses Motif II ANC, des écouteurs sans fil à réduction de bruit compatibles Bluetooth LE Audio.

En septembre 2021, Marshall frappait un grand coup avec des écouteurs sans fil avec réduction de bruit particulièrement convaincants, les Marshall Motif ANC. Deux ans plus tard et à l’occasion de l’IFA de Berlin, la firme — désormais rachetée par Zound Industries — lance une seconde version plus évoluée encore, les Marshall Motif II ANC.

Comme leur nom l’indique, il s’agit encore une fois d’écouteurs à réduction de bruit active adoptant un format intra-auriculaire — contrairement aux Marshall Minor III avec un format ouvert. Les écouteurs embarquent chacun un transducteur dynamique de 6 mm de diamètre pour un poids de 4,3 grammes dans chaque oreille. Les Marshall Motif II ANC adoptent par ailleurs un format à tiges pour assurer un bon maintien dans l’oreille.

Des écouteurs compatibles Bluetooth LE Audio

Ils profitent non seulement d’un mode de réduction de bruit active, mais également d’un mode transparent. Les écouteurs sont par ailleurs compatibles avec le protocole Bluetooth LE Audio, même si Marshall ne communique pas sur les codecs compatibles avec ses nouveaux écouteurs. On devrait cependant retrouver logiquement au moins l’AAC et le SBC ainsi que les nouveaux codecs LC3 et LC3+ inhérents au Bluetooth LE Audio.

Du côté de l’autonomie, Marshall annonce jusqu’à six heures avec les écouteurs seuls et trente heures avec la charge du boîtier. Les écouteurs vont d’ailleurs pouvoir récupérer une heure d’autonomie après 15 minutes dans leur boîtier . Notons par ailleurs que l’étui de recharge est compatible avec la charge sans fil par induction.

Les écouteurs Marshall Motif II ANC sont disponibles uniquement en version noire. Ils seront proposés en France à compter du 12 septembre au prix de 199 euros.



