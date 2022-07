WhatsApp : vous allez pouvoir encore plus passer incognito

Une nouvelle option dédiée à votre vie privée a été dénichée dans la dernière version bêta de WhatsApp Android. En clair, vous pourrez à l’avenir décider quel contact peut vous voir en ligne.

Quiconque utilise WhatsApp a déjà eu envie de passer incognito au moment d’utiliser l’application de messagerie instantanée. Que vos contacts puissent savoir quand vous êtes en ligne n’est pas une finalité en soi, mais aucune option ne pouvait jusque-là y remédier. À l’avenir, cela ne devrait plus être le cas.

WABetaInfo, qui passe son temps à dénicher les nouveautés de la plateforme, a pu creuser dans les entrailles de la dernière bêta pour Android, la 2.22.16.12. Le site y a découvert une nouveauté intéressante actuellement en cours de développement, mais qui devrait débarquer sur nos téléphones au cours des prochains mois.

Une utilisation en catimini

L’idée est simple : en empruntant le chemin des Paramètres, Compte puis Confidentialité, l’utilisateur tombera sur une nouvelle option répondant au nom de « Qui peut me voir en ligne ». Deux choix s’offrent alors à la personne : tout le monde ou identique à la dernière fois. Cette dernière mérite quelques explications complémentaires.

En cochant « identique à la dernière fois », le service se calquera automatiquement sur une autre fonctionnalité de confidentialité déjà configurée. Cette dite confidentialité se trouve en fait sur la même page : elle se nomme « Vu à », qui se matérialise de la manière suivante.

Bientôt pour les bêta-testeurs

Sur une conversation, vous pouvez voir quand votre contact a vu votre message, à telle date et à telle heure. Et inversement. Cette fonction peut être désactivée ou restreinte à certaines personnes seulement. Selon votre paramétrage, l’option « qui peut me voir en ligne » s’adapte ainsi à celui-ci.

Plus simplement, si l’option « Tout le monde » est cochée, alors personne ne vous verra en ligne lorsque vous l’êtes. Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas encore activée auprès des bêta-testeurs, mais devrait l’être d’ici les prochaines semaines. Pour une publication plus globale, il faudra encore rester un peu patient.

