Instagram s’apprête à tester un format photo qui pourrait tout changer

Instagram s'apprête à tester des photos nettement plus grandes que celles auxquelles nous sommes habitués. La firme veut en effet miser sur un format 9:16 permettant à l'image d'occuper l'essentiel de l'écran lorsque les utilisateurs parcourent leurs flux.

Farouchement critiqué pour son nouveau design, au point de devoir mettre en pause son déploiement et le reconsidérer, Instagram persiste et signe quant à l’adoption de contenus en formats XXL. C’est ce que l’on apprend de WCCFTech. Le site spécialisé rapporte que la plateforme prévoit d’introduire des photos au format 9:16. En l’occurrence, la nouvelle vient directement d’Adam Mosseri, CEO d’Instagram, qui a précisé ce week-end que ce nouveau format commencerait à être testé « dans une semaine ou deux ». L’idée ? Offrir plus de cohérence suite à l’ajout de Reels exploitant déjà un format plein écran.

« Vous pouvez avoir de grandes vidéos, mais pas de grandes photos sur Instagram », a commenté Adam Mosseri. « Nous avons donc pensé que nous devrions peut-être nous assurer que nous traitons les deux de manière égale ».

Abreuver l’utilisateur de grandes images verticales

Il s’agit d’une nouveauté importante puisqu’elle pourrait largement changer la physionomie de la plateforme et de son feed. Jusqu’à présent, les photos partagées sur Instagram ne pouvaient pas dépasser le ratio 4:5. En passant sur un ratio 9:16, l’espace occupé par les photos dans le flux des utilisateurs sera nettement plus important : l’essentiel de la surface d’affichage offerte par l’application sera même employé. Ce changement pourrait donc bel et bien contribuer à rééquilibrer la place des photos par rapport aux vidéos sur Instagram.

Il semble néanmoins la plateforme ne forcera pas tout le monde à utiliser de ce nouveau ratio 9:16. Son activation devrait rester facultatif, notamment pour contenter les photographes qui ne sont pas toujours friands de l’approche « plein écran » adoptée par Instagram.

Comme le souligne WCCFTech, Adam Mosseri a d’ailleurs admis à plusieurs reprises que le format plein écran n’était effectivement pas idéal pour la photo. Il est en revanche très pertinent pour la consultation ininterrompue de contenus vidéos, comme l’a prouvé TikTok… dont les fondamentaux ont largement (et malheureusement ?) été absorbés par Instagram ces dernières années.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.