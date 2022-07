Instagram : les comptes que vous ne suivez pas prendront encore plus de place sur votre fil

Instagram et Facebook vont augmenter le nombre de recommandations basées sur l'IA pour vous afficher des contenus provenant de comptes que vous ne suivez pourtant pas.

Alors que la popularité de TikTok fait des envieux, Instagram essaie de muscler son jeu pour que les utilisateurs et utilisatrices passent plus de temps sur la plateforme de Meta. Ces deux applications se disputent en effet au sommet des applications les plus téléchargées.

Rien d’étonnant donc à voir Instagram copier TikTok en poussant à fond les Reels. Mais ce n’est pas tout. Si vous passez du temps sur Instagram, vous aurez peut-être déjà pu voir à quel point votre fil d’actualités faisait de plus en plus la part belle à des comptes d’influenceurs et d’influenceuses que vous ne suivez pourtant pas. Si cela vous fait déjà grincer des dents, alors vous n’allez sans doute pas apprécier la récente annonce de Mark Zuckerberg.

On Meta earnings call, Mark Zuckerberg says AI-driven recommendations from accounts you don’t follow is roughly 15% in Facebook and a “little more” in Instagram.

He says that percentage will more than double by the end of next year.

Huge departure from the social graph era.

— Alex Heath (@alexeheath) July 27, 2022