Même Instagram trouve qu’il y a trop de vidéos sur Instagram

En quelques années, Instagram s'est métamorphosé avec la mise en avant des vidéos au format « Reels » inspiré de TikTok. Son PDG Adam Mosseri reconnaît que le réseau social a poussé trop de vidéos à ses utilisateurs.

Instagram ressemble de plus en plus à TikTok avec les Reels : on en vient même à titrer que le réseau social force avec les vidéos. Les changements algorithmiques ont poussé les créateurs à privilégier les vidéos aux photos sur la plateforme, tant elles envahissent les fils d’actualités des utilisateurs. Une mise en avant qui va tellement loin que le PDG d’Instagram Adam Mosseri a reconnu dans une story publiée sur son compte avoir trop poussé la vidéo.

Des photographes mécontents : le PDG d’Instagram réagit

Le média anglophone The Verge rapporte les paroles d’Adam Mosseri données dans une session de questions-réponses hebdomadaire. Il a répondu à une question sur les photographes qui se disent pénalisés par l’algorithme d’Instagram, d’autant plus que c’est une plateforme dont ils peuvent parfois dépendre. Selon le PDG, c’est normal, « dans la mesure où il y a plus de vidéos sur Instagram au fil du temps, c’est parce que c’est ce qui stimule davantage l’engagement global ».

Il y reconnaît avoir trop poussé la vidéo et en avoir trop montré à la place des photos. Il précise qu’Instagram travaille à rétablir un meilleur équilibre, avec des changements qui seraient probants. Pour Adam Mosseri, « Les photos feront toujours partie d’Instagram. »

Le PDG a ajouté que « Des choses comme la fréquence à laquelle quelqu’un aime les photos par rapport aux vidéos et la fréquence à laquelle quelqu’un commente les photos par rapport aux vidéos sont à peu près égales, ce qui est un bon signe que les choses sont équilibrées ».

Instagram galère toujours avec les bots

Cette FAQ était aussi l’occasion de revenir sur les problèmes de spam sur Instagram, avec les comptes automatiques. Un problème qu’assume Adam Mosseri : « Nous avons définitivement du spam et des bots sur Instagram. Nous faisons de notre mieux pour les réduire », assure-t-il.

En 2023, Instagram compte vouloir s’activer sur les commentaires des publications, mais aussi sur les bots qui aiment les stories. D’autres projets sont en cours pour le réseau social, comme le mode silencieux pour aider à se déconnecter, présenté il y a quelques jours.

