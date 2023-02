WhatsApp : 5 nouveautés intéressantes pour booster les statuts

Ajouter un statut vocal, de nouvelles réactions, ou même prévisualiser un lien directement dans les statuts WhatsApp... voici quelques unes des nouveautés annoncées par Meta pour son service de messagerie instantanée.

Par l’intermédiaire d’un bref communiqué partagé ce 7 février, Meta annonce une petite salve de nouveautés à destination de WhatsApp… et plus particulièrement de son système de statut. En tout, la firme de Mark Zuckerberg nous présente pas moins de cinq fonctionnalités réservées aux seuls statuts de son application de messagerie instantanée. Certaines sont intéressantes, mais relativement accessoires, il faut l’admettre, tandis que d’autres pourraient s’avérer réellement pertinentes au quotidien.

Comme le rappelle Meta en guise d’avant-propos, chaque statut disparaît en 24 heures et peut inclure des photos, des vidéos, des GIFs, ou du texte, entre autres. Et comme pour les conversations, le statut WhatsApp est protégé par un chiffrement de bout en bout pour permettre aux utilisateurs de partager des informations de manière sécurisée à leurs contacts.

Meta veut booster vos statuts WhatsApp

La première des nouveautés annoncées par Meta est l’apparition d’une fonction permettant de restreindre l’affichage de votre statut à certains contacts seulement. Il sera donc désormais possible de choisir précisément qui peut consulter votre statut à chaque fois que vous le mettez à jour. En l’occurrence, et sauf intervention de votre part, la sélection la plus récente sera conservée par défaut pour les prochains statuts.

Meta va aussi permettre d’enregistrer et de partager des messages vocaux d’une durée maximale de 30 secondes, directement sur les statuts WhatsApp. La firme introduit également la possibilité d’ajouter une réaction à un statut par l’intermédiaire d’une sélection de huit emojis (😍 😂 😮 😥 🙏 👏 🎉 💯). Il restera bien sûr possible de répondre à un statut par un simple texte, par message vocal, ou encore à l’aide d’autocollants.

On apprend par ailleurs qu’un nouvel anneau de profil va arriver pour les statuts sur WhatsApp. L’idée est de ne plus rater le moindre statut partagé par un contact… et pour ce faire, Meta compte installer cet anneau autour de la photo de profil de vos contacts dans les listes de chat, les listes de participants aux groupes ou les informations de profils.

Dernière nouveauté, les liens ajoutés aux statuts donneront maintenant lieu à un aperçu visuel de son contenu, exactement comme lorsque vous envoyez un message contenant un lien. L’avantage est double : améliorer l’expérience visuelle des status (un lien tout seul, c’est moche) et permettre à vos contacts d’avoir une première idée de ce que vous voulez partager, avant qu’ils ne cliquent sur le lien en question.

Notez que ces nouveautés sont actuellement en cours de déploiement à l’échelle mondiale. Ces changements pour les statuts WhatsApp devraient donc apparaître chez vous au cours des prochaines semaines, si ce n’est pas déjà le cas.

