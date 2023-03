WhatsApp : on a essayé la nouvelle fonction d’appel vidéo sur un PC… ce n’est pas encore ça

WhatsApp a posé ses valises sur Windows depuis août 2021. Meta annonce aujourd'hui une mise à jour permettant de passer des appels en visio jusqu'à huit personnes.

Si vous appréciez utiliser WhatsApp à la fois sur PC et sur smartphones, Meta a mis les bouchées doubles pour améliorer encore un peu votre expérience sur les ordinateurs sous Windows.

La nouvelle version de l’application est d’ores et déjà téléchargeable sur le Microsoft Store. Celle-ci est censée offrir une expérience plus « familière pour les personnes qui utilisent WhatsApp et Windows ». Honnêtement, pour l’heure, nous n’avons pas remarqué de changement sur ladite interface malgré une utilisation quotidienne de celle-ci.

Appels vidéo et audio

En revanche, nouveauté de poids, WhatsApp sur Windows supporte désormais les appels vidéo jusqu’à 8 personnes et les appels vocaux jusqu’à 32 personnes. Les équipes de l’application de messagerie instantanée promettent d’augmenter ce nombre prochainement.

Nous avons testé brièvement l’appel vidéo et ne remplacez peut-être pas tout de suite Meet, Zoom ou autre Discord. En effet, l’application semble nécessiter encore quelques ajustements. L’autorisation pour la caméra de mon collègue ne pouvait pas s’activer une fois l’appel lancé. Pour une raison que j’ignore, mon micro ne voulait pas fonctionner. Gageons qu’il s’agit ici sans doute d’erreurs de jeunesse du service.

Au passage, la firme tient à rappeler que WhatsApp est censé être chiffré de bout en bout, entendre par là que les échanges sont sécurisés et que même les équipes n’y ont pas accès. Fin 2021, une enquête détaillée du site ProPublica démontrait qu’une partie des messages pouvaient tout de même être lus par ses équipes.

Les utilisateurs·rices de tablettes Android peuvent également profiter d’une version bêta et une application pour PC ARM sous MacOS est en cours de bêta.

