Comment Facebook veut court-circuiter Apple et Google sur iPhone et Android

La nouvelle réglementation en Europe permet à des marques de concurrencer Apple et Google sur leurs propres terrains. Facebook veut en faire partie.

Le Digital Market Act, la nouvelle législation dans l’Union européenne, doit obliger Apple et Google à ouvrir l’App Store sur iOS et le Play Store sur Android à d’autres boutiques concurrentes. Depuis plusieurs mois, Microsoft cri haut et fort être intéressé par le lancement d’un Xbox Store sur smartphone, peut-être accompagné d’un Game Pass. On imagine que Epic Games serait également intéressé.

Un dernier candidat semble se présenter à l’horizon. Il s’agit de Meta avec l’application Facebook.

Booster la pub sur Facebook

Dans un premier temps, Facebook aimerait permettre le téléchargement d’application depuis sa propre application officielle à travers les publicités affichées sur le réseau social. Vous voyez une publicité pour un jeu mobile entre deux messages sur votre page Facebook préférée ? Pas besoin de passer par l’App Store ou le Play Store pour télécharger le jeu. C’est l’idée de Facebook avec cette première étape en se servant de la nouvelle législation.

Pour Facebook, l’intérêt est de proposer une nouvelle offre publicitaire pour les développeurs et donc gagner en revenu pour ce qui reste l’un des vecteurs principaux de financement du réseau social. La firme entend convaincre les développeurs en ne prenant aucune commission sur les revenus faits dans le jeu. Il s’agit de l’un des contentieux entre les studios de jeu vidéo et le couple Apple et Google. Les géants récupèrent 30 % des revenus liés à l’achat de contenu dans les jeux mobiles et la recette est très juteuse.

Après avoir convaincu les développeurs, Facebook pourrait faire évoluer son système pour créer une véritable boutique d’applications et de jeux sur smartphone. L’énorme avantage serait aussi une synchronisation entre la boutique sur iPhone et Android. Aujourd’hui, passer d’un écosystème à l’autre revient à racheter ses applications et ses jeux.

