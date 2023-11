Voici comment WhatsApp veut devenir l’application idéale pour les appels vidéos groupés

Dans la dernière version de sa bêta Android et sur la version iOS officielle, WhatsApp a déployé les appels vidéo regroupant jusqu'à 32 participants. De quoi y organiser des réunions de travail à plusieurs, voire de suivre des cours en ligne.

Meta, propriétaire de WhatsApp, a déployé les appels vidéo à 32 participants sur la version bêta Android et sur la version officielle iOS de son service de messagerie intantannée.

32 participants dans un appel vidéo : c’est possible sur WhatsApp

Comme d’habitude, c’est le site WABetaInfo qui révèle l’information. Les utilisateurs peuvent démarrer des appels vidéo avec 32 participants au total. En réalité, cela fait longtemps que c’est possible : il y a près d’un an, Meta l’annonçait officiellement. À noter que ces appels peuvent être lancés par une personne, en sélectionnant des participants parmi ses contacts. Cela ne fonctionne pas de la même manière que les appels vidéo déclenchés à partir d’une discussion de groupe.

Jusqu’à maintenant, il y avait une sérieuse limitation à cette fonctionnalité : on ne pouvait sélectionner que 15 participants à chaque fois. Il fallait donc débuter un appel, puis ajouter les autres participants de son choix ensuite. Cette fois-ci, c’est possible dès le début.

Pour l’instant, la disponibilité de cette fonctionnalité est limitée. Sur la version bêta Android, seuls certains utilisateurs y ont accès. Bien que rien ne l’indique dans le journal des modifications de WhatsApp, on peut penser que les appels vidéo à 32 participants se déploieront au fur et à mesure dans les semaines à venir. Quant aux utilisateurs iOS, la fonctionnalité est d’ores et déjà disponible : il suffit de mettre à jour l’application.

