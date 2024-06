Comment WhatsApp va se rapprocher d’Instagram avec une future mise à jour

La prochaine nouveauté pour les utilisateurs de WhatsApp pourrait provenir… d'Instagram. En effet, Meta serait en train de travailler sur un nouveau bouton permettant aux utilisateurs de passer des stories aux statuts en un seul clic.

Chez Meta, les stories sont un peu une affaire de famille. On les trouve sur les applications les plus populaires du géant américain, d’Instagram à Messenger en passant par Facebook. Elles sont d’ailleurs facilement partageables d’un réseau social à l’autre, permettant ainsi aux utilisateurs de toucher le plus de monde possible sans prise de tête.

Sur WhatsApp, elles sont connues sous le nom de « statuts », et sont encore assez basiques par rapport à ce que l’on trouve ailleurs, notamment sur Instagram, où cette fonctionnalité est la plus développée.

Une option déjà disponible pour Facebook

Selon Alessandro Paluzzi sur X.com (anciennement Twitter), l’entreprise de Mark Zuckerberg travaillerait actuellement sur un nouveau bouton, présent en bas d’une story déjà publiée sur Instagram et permettant de partager celle-ci directement sur WhatsApp. Il serait placé juste à côté du logo déjà présent de Facebook et ayant une utilité analogue, mais destinée au réseau social originel de l’entreprise.

Cette fonctionnalité est en phase de développement, et on ignore encore quand elle sera mise à la disposition de tous les utilisateurs. On peut aussi se demander sous quelle forme elle se présentera réellement, la liaison entre un compte Instagram et WhatsApp étant surtout destinée aux professionnels pour le moment.

En attendant, on peut supposer que les stories Instagram n’auront pas tout à fait le même rendu dans les statuts de WhatsApp. En particulier du côté des stickers interactifs, qui pourraient ne pas fonctionner de la même manière sur la messagerie instantanée.

Le bon format pour combiner les points forts de différentes applications ?

Meta pourrait faire d’une pierre deux coups avec une telle mise à jour. D’abord, en apportant le contenu d’Instagram auprès de 3 milliards d’utilisateurs de WhatsApp. Pour le réseau social, il s’agit de capitaliser sur l’avenir incertain de TikTok aux États-Unis et dans d’autres régions du monde en mettant, par exemple, toujours plus en avant ses Reels au travers de stories et donc, peut-être bientôt, des statuts sur WhatsApp.

Plus encore, cela pourrait donner un coup de pouce supplémentaire aux fonctionnalités de réseau social de la messagerie instantanée, celle-ci faisant face à une concurrence féroce, notamment de la part de Telegram. Dans ce domaine, le géant américain n’a pas lésiné sur les moyens ces derniers temps, les chaînes en étant un bon exemple, et on peut s’attendre à ce que l’onglet Actu connaisse plusieurs améliorations dans les mois à venir. Reste à voir si les créateurs de contenu, les entreprises et les utilisateurs seront réceptifs.