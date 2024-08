Mauvaise nouvelle : Meta ferme l’un de ses meilleurs studios de jeux VR

Le studio de dĂ©veloppement Ready at Dawn vient d’ĂŞtre fermĂ© dĂ©finitivement par Meta. Cette fermeture intervient dans le cadre d’importantes coupes budgĂ©taires imposĂ©es Ă la branche VR « Reality Labs » du gĂ©ant amĂ©ricain.

Lone Echo avait parfaitement su tirer parti des possibilités offertes par la VR // Source : Ready at Dawn Studios

Ready at Dawn Studios n’est plus. RattachĂ©e Ă Oculus Studios depuis 2020, et souvent considĂ©rĂ©e comme l’une des meilleures Ă©quipes de dĂ©veloppement de titres en rĂ©alitĂ© virtuelle, l’entreprise californienne avait acquis une belle notoriĂ©tĂ© auprès de ses pairs et du public en accouchant des deux opus de la licence Lone Echo, lancĂ©s sur Oculus Rift.

Le studio, qui s’Ă©tait d’abord fait la main avec le dĂ©veloppement de plusieurs jeux PSP, avait aussi fait parler de lui dĂ©but 2015 en lançant The Order 1886, une exclusivitĂ© PlayStation 4 rapidement oubliĂ©e en dĂ©pit d’un fort potentiel narratif.

Sur dĂ©cision de Meta, Ready at Dawn a donc tirĂ© sa rĂ©vĂ©rence de manière radicale en fin de semaine dernière, au travers d’une fermeture dĂ©finitive, avec prise d’effet immĂ©diat. Les employĂ©s du studio, eux, sont par contre encouragĂ©s Ă postuler au sein d’Oculus Studios — Meta cherchant Ă conserver autant de dĂ©veloppeurs que possible.

Meta déleste sa branche VR « Reality Labs »

Cette fermeture intervient dans le contexte d’importantes coupes budgĂ©taires imposĂ©es par Meta Ă sa branche VR « Reality Labs ». Elle fait aussi suite Ă une première mesure prise en fĂ©vrier, qui actait dĂ©jĂ la fermeture d’Echo VR, un spin-off dĂ©nombrant pourtant toujours environ 10 000 joueurs actifs… ce qui n’est pas rien pour un jeu VR.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix Les ventes de Lone Echo II, lancĂ© en 2021, expliquent peut-ĂŞtre la dĂ©cision de Meta

D’ici 2026, il se murmure que Meta rĂ©duirait en tout de 20 % le budget allouĂ© Ă sa division Reality Labs, mais des sources internes Ă l’entreprise laissent toutefois entendre que l’objectif serait plus de rĂ©attribuer, ailleurs, les montants Ă©conomisĂ©s, plutĂ´t que d’Ă©conomiser de l’argent Ă proprement parler.

Il ressort en outre des informations obtenues par Android Central que Meta cherche Ă se rĂ©organiser et Ă dĂ©penser plus judicieusement sur le terrain de la rĂ©alitĂ© augmentĂ©e et virtuelle, et ce après avoir investi sans compter sur ce marchĂ© ces dernières annĂ©es. En parallèle, on apprenait d’ailleurs des derniers rĂ©sultats financiers du groupe que le Meta Quest 3 se vend bien, voire mĂŞme mieux que prĂ©vu.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix The Order 1886, l’un des anciens projets de Ready at Dawn, lancĂ© sur PS4

On pourra nĂ©anmoins arguer que la fermeture brutale d’un studio dĂ©volu tout entier au dĂ©veloppement de jeux en VR n’est pas nĂ©cessairement un bon signal envoyĂ© aux consommateurs. Contrairement aux commentaires que Meta a d’ores et dĂ©jĂ pu faire Ă ce sujet.