WhatsApp : fini le spam, vous allez pouvoir vous désabonner des messages marketing

Face à l’explosion des messages commerciaux sur sa plateforme, WhatsApp s’apprête à déployer une fonctionnalité très attendue permettant aux utilisateurs de mieux contrôler les communications des entreprises. Pour rappel, WhatsApp Business compte désormais plus de 200 millions d’utilisateurs mensuels.

Jusqu’à présent, les utilisateurs n’avaient qu’une option radicale pour lutter contre le spam marketing : bloquer complètement un compte professionnel. La nouvelle approche de WhatsApp propose une solution plus nuancée, permettant aux utilisateurs de personnaliser finement les types de messages qu’ils souhaitent recevoir.

Le système s’appuie sur quatre catégories distinctes de messages professionnels : marketing (offres, nouveaux produits), utilitaire (mises à jour de commandes, solde de compte), authentification (mots de passe à usage unique) et service client. Les utilisateurs pourront désormais choisir précisément quelles catégories ils souhaitent continuer à recevoir.

WhatsApp facilite enfin la lutte contre les spams

« Nous voulons donner plus de transparence aux utilisateurs dans leurs interactions avec les entreprises », explique Nikila Srinivasan, VP Product Management chez Meta. « Si vous ne souhaitez pas interagir avec elles, vous pouvez les bloquer, mais nous réfléchissons également à offrir plus de granularité dans les préférences ».

Cette évolution est particulièrement significative dans des pays comme l’Inde ou le Brésil, où WhatsApp sert de canal de communication principal, contrairement aux emails qui offrent depuis longtemps des options de désabonnement. Les utilisateurs pourront ainsi indiquer s’ils sont « intéressés » ou « non intéressés » par certains types de messages, avec la possibilité de les suspendre ou de les reprendre selon leurs besoins.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de WhatsApp visant à concilier croissance commerciale et expérience utilisateur. Avec un revenu de 434 millions de dollars au troisième trimestre 2024 pour sa plateforme business, l’entreprise cherche à maintenir un équilibre délicat entre rentabilité et satisfaction des utilisateurs.

Le déploiement de ces nouvelles options de contrôle débutera prochainement à l’échelle mondiale, et tout cela sera probablement une étape importante dans la lutte contre le spam marketing sur la plateforme.

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.