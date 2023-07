MG7 : une alternative à la Tesla Model 3 se profile à l’horizon

La Roewe D7, une berline électrique de nouvelle génération, pourrait bien se transformer en MG7 pour le marché européen.

SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), l’un des plus grands groupes automobiles chinois, est une entité qui demeure dans l’ombre malgré la fabrication de véhicules hautement technologiques. C’est le fabricant derrière MG, notamment la MG4, un véhicule électrique compact qui a su attirer l’attention sur le marché européen.

En Chine, SAIC possède plusieurs marques destinées à son marché domestique, dont Roewe. Cette dernière a une histoire particulière. En effet, à défaut d’avoir pu acquérir les droits de la marque Rover, détenus par BMW, SAIC a créé sa propre entité : Roewe. Son nom est dérivé de l’écriture latine de la prononciation chinoise du mot « Rover », et se prononce en anglais « Row-weh ».

La collaboration entre MG et Roewe est étroite, avec de nombreux véhicules partageant tout. Prenez, par exemple, la MG5, qui porte le nom de Roewe Ei5 en Chine, ou le MG Marvel R, connu en Chine sous le nom de Roewe Rising Marvel R.

Mais alors, pourquoi parler spécifiquement de Roewe aujourd’hui ? La marque vient de dévoiler un nouveau modèle intrigant, la Roewe D7. Or, compte tenu des habitudes de partage de la plateforme entre les deux marques, il est raisonnable de spéculer que cette D7 pourrait devenir la MG7 en Europe.

Une berline 100 % électrique

La Roewe D7 est une berline 100 % électrique mesurant 4,89 mètres de long. Elle est basée sur la même plateforme que la MG4, connue sous le nom de Nebula. Elle offre un volume de coffre de 447 litres, répartis entre l’avant et l’arrière du véhicule.

Les spécificités techniques sont encore assez mystérieuses, mais on sait que la D7 sera proposée avec deux moteurs arrière, de 145 et 155 kW respectivement, et deux options de batterie offrant des autonomies de 410 et 510 km. Cependant, il faut noter que ces chiffres sont basés sur le cycle CLTC, un standard chinois. Dans le cycle WLTP, utilisé en Europe, l’autonomie devrait être réduite d’environ 100 km.

Ces caractéristiques pourraient positionner la Roewe D7 — et par extension, la potentielle MG7 — en compétition directe avec la Tesla Model 3. Cependant, il est important de souligner qu’il est encore prématuré de tirer des conclusions définitives. La D7 vient d’être dévoilée et nombre de ses spécificités restent encore à être révélées.

La MG7 existe déjà… en Chine !

Afin de complexifier quelque peu ce paysage, précisons qu’une MG7 existe déjà en Chine. Cette berline est directement concurrente de la Peugeot 508 ou de l’Audi A5 Sportback sur le marché chinois. Pourtant, ce modèle est une voiture thermique proposée à un prix d’entrée de 119 800 RMB, soit environ 17 000 euros.

Cette MG7 chinoise peut se parer d’un équipement haut de gamme impressionnant pour son prix. Cependant, ne vous attendez pas à la voir apparaître sur les routes françaises. La stratégie de SAIC pour le marché européen a toujours privilégié l’électrique, ce qui implique que ce modèle thermique MG7 restera probablement exclusif au marché chinois.

