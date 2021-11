Microsoft OneDrive ne synchronisera plus vos fichiers sur Windows 7 et Windows 8

Le service de stockage en ligne de Microsoft ne sera plus supporté sur Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 très bientôt.

Les services de stockage dans le cloud permettent à nos données de survivre au passage d’un appareil à un autre. Encore faut-il pouvoir les enregistrer dans le cloud avec l’application de synchronisation. C’est le rôle de OneDrive sur Windows 7 qui a ensuite été intégré nativement avec Windows 8 et Windows 8.1. Ce logiciel, il ne sera bientôt plus supporté sur les anciens systèmes de Microsoft.

Fin de support début 2022

Microsoft annonce en effet que OneDrive pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 ne sera plus pris en charge à partir du 1er janvier 2022.

À partir de cette date, Microsoft ne proposera plus aucune mise à jour pour le client OneDrive sur ces systèmes. Plus problématique : la synchronisation s’arrêtera à partir du 1er mars 2022. Pour continuer de sauvegarder ses fichiers, il faudra exclusivement passer par la version web du service.

Cette annonce concerne à la fois OneDrive et OneDrive for Business, la version du service pensée pour les entreprises.

Un pied de nez à Windows 8.1

Si on peut comprendre la fin du support pour Windows 7, un système déjà abandonné par Microsoft après la fin de son long support étendue et parce que OneDrive n’était qu’un logiciel optionnel, c’est un peu plus surprenant pour Windows 8 et Windows 8.1.

Comme on l’a dit, OneDrive était intégré nativement au système de Microsoft, et Windows 8.1 est toujours au milieu de son support étendu, prévu pour durer jusqu’au 10 janvier 2023. On peut penser que la faible popularité de Windows 8.1 a facilité cette décision de l’éditeur.

Notre recommandation dans ces situations est de procéder si possible à la mise à jour vers Windows 10 ou Windows 11. À défaut, il vaut mieux partir sur un système toujours géré par son éditeur, comme une distribution GNU/Linux, principalement pour une question de sécurité.

