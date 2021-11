Microsoft Edge : vous n’échapperez plus aux publicités pour les services Microsoft

Le navigateur de Microsoft sera peut-être moins agréable si vous n'utilisez pas tous les services du géant de Redmond.

Pour la plupart gratuit, les navigateurs sont une bonne façon pour chaque éditeur de vous faire entrer dans son écosystème. Microsoft l’a bien compris si l’on regarde les prochaines évolutions du navigateur. Il va falloir faire de la place à Microsoft Start et Microsoft Office.

Microsoft Office et Start bien mis en avant

Microsoft Edge va désormais offrir la possibilité d’ouvrir un nouvel onglet directement vers une application de la suite office en ligne. Puisqu’il s’agit d’un service gratuit, à l’instar de Google Docs, il ne sera pas nécessaire d’être abonné à Microsoft 365 pour en bénéficier.

Comme vous le voyez sur l’image, un simple clic droit vous permettra de créer un document Word, Excel ou PowerPoint en ligne.

Ce n’est pas tout, le nouveau service Microsoft Start, qui remplace Microsoft Actualités, va désormais s’afficher en grand sur la page nouvel onglet du navigateur

Ici il s’agit ni plus ni moins d’une publicité pour Microsoft Start. Cela ne rajoute aucune fonction au navigateur si ce n’est vous proposer de télécharger l’application sur votre smartphone.

Microsoft ne devrait pas partir vainqueur

Ce n’est pas le dernier ajout prévu sur Microsoft Edge, il faut aussi mentionner une pop-up indiquant que Microsoft aimerait collecter les résultats de recherches pour « améliorer les produits et services Microsoft ». Évidemment l’éditeur indique que les données ne sont pas liées à la personne ou à l’appareil.

Il s’agit tout de même d’ajouts au navigateur qui ne devraient pas plaire à tous les utilisateurs. Microsoft Edge a commencé à gagner un semblant de popularité en étant une alternative plus rapide et légère à Google Chrome tout en utilisant la même base. Le navigateur est loin d’avoir une position forte sur le marché, et c’est le genre de nouveautés qui pourraient faire fuir ses nouveaux utilisateurs qui avaient fui un Chrome toujours plus (trop ?) riche en fonctions Google.

Microsoft devrait donc ajouter ce genre de fonctions ou de nouveautés avec parcimonie dans son navigateur.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.