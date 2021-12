Les méthodes gênantes de Microsoft pour nous empêcher de télécharger Chrome

La guerre des navigateurs ne finira donc jamais... C'est un peu la guerre de Cent Ans des temps modernes. Microsoft vient de franchir une nouvelle étape pour tenter de garder ses utilisateurs sur Edge.

Faire en sorte que ses utilisateurs n’aient pas envie d’aller voir si le navigateur est plus vert ailleurs. La nouvelle bataille des géants du secteur. Pour Microsoft, c’est exactement la même chose avec Edge. Après avoir rendu plus difficile le choix d’un autre navigateur par défaut dans Windows 11 et bloqué EdgeDeflector, la firme de Redmond affiche désormais des avertissements gênants lorsqu’un utilisateur essaie de télécharger Google Chrome.

« Ce navigateur est tellement 2008 ! Vous savez ce qui est neuf ? Microsoft Edge »

Lorsque vous accédez à la page de téléchargement du navigateur Google depuis Edge, celui de Microsoft affiche désormais un avertissement. Ce message change aléatoirement, son but est de convaincre les utilisateurs que Chrome n’est pas la meilleure option.

« Ce navigateur est tellement 2008 ! Vous savez ce qui est neuf ? Microsoft Edge » : voilà le genre de message qui est affiché en haut à droite du navigateur. Vous pouvez ensuite être redirigé vers une page spéciale qui vante les mérites et avantages d’Edge. Cette page web présente certaines des fonctionnalités les plus importantes de Microsoft et est divisée en trois catégories : productivité, performances et confidentialité.

L’ironie dans cette histoire est que Chrome et Edge se ressemblent beaucoup. Pour rappel, Microsoft Edge est basé sur Chromium, le projet open source de Chrome. Le navigateur de Microsoft possède donc tous les avantages de compatibilité du navigateur Google, avec quelques améliorations, ainsi que des plug-ins et fonctions spécifiques de l’écosystème Microsoft.

On ne va pas non plus plaindre Google. En effet, ce dernier participe également à la bataille. Lors de la navigation sur certaines pages Web d’Edge, les publicités tentent de nous convaincre de passer à Chrome. Au final, c’est vous qui avez le choix.

