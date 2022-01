Windows 11 22533 : après 10 ans de lutte, Microsoft change enfin l’indicateur de volume

Sur Windows 11, Microsoft va enfin mettre à la retraite l'indicateur de volume de Windows 8.

Windows 11 a beau être sorti à la fin de l’année 2021, il reste encore pas mal de boulot pour peaufiner le système d’exploitation. C’est ce que prépare Microsoft à travers des build disponibles en test pour les membres du programme Windows Insider.

La dernière en date vient modifier quelques éléments d’interface, dont un qui était attendu de longue date.

Les changements

La build 22533 est disponible dans le canal Dev du programme Insider. Voici les changements apportés.

Microsoft annonce avoir modifié l’indicateur de changement de volume et de luminosité. Jusque-là, le système utilisait encore l’interface de Windows 8, qui n’avait jamais été retravaillé sous Windows 10 au grand dam de nombreux observateurs. L’ancienne interface était mal adaptée aux changements de résolution, restait à l’écran très longtemps et surtout n’était pas adaptée au mode clair/sombre choisi par l’utilisateur. Les nouveaux indicateurs corrigent tous ces problèmes.

Windows 10 Please Update This UI Update pic.twitter.com/hvwQisxgfJ — mehedi (@mehedih_) July 12, 2018

Il est également désormais possible de désinstaller l’application système Horloge, obligatoire jusque-là. Enfin le raccourci « application et fonctionnalités » accessible depuis le menu Win + X (ou en faisant clic droit sur le logo Windows dans la barre des tâches) est renommé en « Applications installées ».

Microsoft propose aussi de tester une nouvelle version de l’application Your Phone, qui permet de contrôler son smartphone depuis un PC. Ici, la nouvelle version modifie l’interface des appels téléphoniques pour quelque chose de plus simple et moderne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.