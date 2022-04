Microsoft Mobile connecté : Android et Windows 11 s’associent avec une nouvelle application

Microsoft a retravaillé son application de connexion entre Android et Windows 11. Au revoir « votre téléphone » et bonjour « Mobile connecté ».

L’association d’un PC sous Windows avec un mobile sous Android, c’est une longue histoire. Les deux systèmes d’exploitation utilisés par la majorité des utilisateurs sont édités par des entreprises différentes pour des écosystèmes différents. Après plusieurs essais, Microsoft semblait avoir trouvé la bonne recette avec l’application Microsoft Votre Téléphone sur Windows 10 et Android. Elle a gagné en fonction au fil du temps : synchronisation des SMS, des photos et même des applications. Certains smartphones, dont les fabricants sont partenaires de Microsoft, bénéficient aussi d’avantages comme le propose Samsung.

Mais « Votre Téléphone » avait été pensé pour Windows 10. Microsoft s’est embarquée dans une nouvelle aventure en 2021 avec Windows 11 et il faudra désormais parler de « Mobile connecté ». Pour le nom pratique, on repassera.

Un tout nouveau design

Nous n’aurions pas fait un article pour un simple changement de nom. Microsoft en profite pour revoir l’interface de son application. Elle met désormais bien plus en avant les notifications reçues sur le smartphone sur le côté gauche, ainsi que quelques réglages rapides comme le niveau de sonnerie ou la connexion Bluetooth. Un système d’onglet permet de naviguer entre le partage de fichiers ou la synchronisation des messages avec le smartphone.

Sur les images partagées par Microsoft, l’interface semble plus moderne et surtout plus pratique à utiliser.

Honor comme nouveau partenaire

Ce n’est pas tout, Microsoft en profite pour officialiser son partenariat avec Honor dont les smartphones vont rejoindre la liste de privilégiés qui bénéficient d’options de synchronisation supplémentaires. Sont pour le moment concernés des smartphones lancés en Chine : le Honor Magic 3, Magic 4 et le récent Magic V.

La nouvelle application est disponible dès maintenant sur le Microsoft Store de Windows 11 à travers une mise à jour. Sur Android, il faudra installer l’application « Lien avec Windows » que les utilisateurs Samsung et Surface Duo connaissent déjà.

