Vous souhaitez numéroter les pages d'un document Word et vous ne savez pas comment faire ? On vous explique la marche à suivre.

Microsoft Word est l’un des traitements de texte les plus populaires au monde et il se peut que vous ayez à rédiger un mémoire, un rapport ou tout autre document dessus. Il est toutefois rapide d’accumuler les pages et de rendre difficile une lecture un peu longue, alors pourquoi ne pas numéroter les pages de votre document Word ? Ne vous inquiétez pas, cette procédure est simplissime.

Comment numéroter les pages d’un document Word ?

Ouvrez le document dont vous voulez numéroter les pages, puis :

Cliquez sur l’onglet Insertion et la barre d’outils en dessous change de contenus.

Sélectionnez le bouton Numéro de page .

. Un menu apparaît et vous propose de sélectionner la position de la numérotation (Haut de page, Bas de page, Marges de la page), son alignement, ainsi que son style visuel.

Dans le même menu, cliquez sur Format des numéros de page et une fenêtre s’ouvre. Elle permet de paramétrer la numérotation et son affichage : Format de la numérotation donne accès à différents types de paginations (numérique, chiffre romain, lettres).

et une fenêtre s’ouvre. Elle permet de paramétrer la numérotation et son affichage :

Cochez sur Inclure le numéro de chapitre pour avoir une numérotation des pages plus explicite. Numérotation des pages vous permet de choisir à partir de quelle page la numérotation sera affichée.



Cliquez sur OK pour terminer.

Les pages de votre document Word sont maintenant numérotées selon vos besoins. Sachez que la numérotation des pages est liée à la génération automatique d’une table des matières.

