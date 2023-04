Microsoft Edge : tout le monde (ou presque) peut maintenant générer des images par IA

Marre des contraintes de Midjourney ? Microsoft a annoncé ouvrir sa génération d'image par IA à tous les utilisateurs de la version de bureau de son navigateur, Edge. Une nouveauté qui n'est toutefois pas encore déployée partout.

C’est officiel, Microsoft va rendre son générateur d’images par IA, motorisé par la technologie DALL-E d’OpenAI, « disponible dans le monde entier sur la version de bureau d’Edge ». Comme le souligne The Verge, la firme s’en tient ici à une annonce faite le mois dernier, lorsqu’elle avait déjà déployé sa technologie de génération d’image dans le chatbot de Bing, son moteur de recherche.

Quoi qu’il en soit, cette nouveauté devrait ouvrir la génération d’image par IA à un plus grand nombre d’utilisateurs. Microsoft table en effet sur un accès très facilité de DALL-E sur Edge. Lancer le générateur d’image se fera littéralement en un clic depuis la barre latérale du navigateur. Une fois ouvert, l’Image Generator d’Edge permettra d’entrer une demande à l’écrit, puis générera plusieurs images correspondant à la requête. L’utilisateur pourra alors sélectionner celle qu’il préfère, la télécharger ou la partager en quelques clics supplémentaires.

Un déploiement progressif ?

Notez qu’il faudra quand même, au préalable, ajouter manuellement le générateur d’images de Microsoft à la barre latérale d’Edge. Pour ce faire, rien de bien compliqué : il suffira de cliquer sur le « + » visible au bas de la barre, puis d’ajouter le générateur en cliquant sur le petit interrupteur correspondant.

Contacté par The Verge, Microsoft n’a pas encore souhaité donner de détails concernant la quantité d’images que les utilisateurs pourront générer à l’aide de ce nouvel outil.

Dans un communiqué partagé ce jeudi, le groupe explique néanmoins que sa démarche vise principalement à aider les utilisateurs dans leur quête d’un visuel « très spécifique » en vue d’une publication sur les réseaux sociaux, ou dans un contexte plus professionnel. « Si vous avez déjà eu besoin d’un visuel très spécifique pour un post sur les réseaux sociaux ou même pour une présentation PowerPoint, Image Creator peut vous aider à trouver exactement ce que vous cherchez », explique Microsoft… sans en dire beaucoup plus à ce stade.

La firme n’a pas non plus indiqué quand, précisément, son générateur sera déployé auprès de l’ensemble des utilisateurs d’Edge en version de bureau. Il semble en l’état que ce déploiement se fasse de manière graduelle, et que tous les utilisateurs ne soient pas encore éligibles.

De notre côté, sur la dernière version d’Edge, le générateur d’image de Microsoft n’était d’ailleurs pas encore disponible durant l’écriture de cet article.

