Microsoft OneDrive va accueillir sa plus grosse mise à jour depuis son lancement

Microsoft va bientôt proposer une refonte complète de son outil de stockage de fichiers OneDrive. En plus d'une interface totalement revue et l'intégration de son IA Copilot, le service va désormais s'intégrer aux autres applications Windows comme Teams et Office.

En marge de la mise à jour Windows accueillant l’assistant IA Copilot, Microsoft a annoncé une refonte complète de OneDrive, son outil de stockage en ligne et de gestion de fichiers. Au programme : un nouveau design, des fonctionnalités de collaboration poussées avec Teams et une intégration profonde de l’IA.

Une nouvelle interface Fluent inspirée de Windows 11

Microsoft a totalement revu l’interface de la page d’accueil de OneDrive, avec un design Fluent inspiré par celui de Windows 11 et de ses applications, plus espacé et minimaliste. On y retrouve la traditionnelle colonne affichant les documents récents ainsi que le bandeau « Pour vous », qui dans cette nouvelle version vous émettra des recommandations grâce à l’IA Copilot.

OneDrive vous affichera non seulement les fichiers et documents présents sur votre compte Microsoft, mais aussi ceux partagés via une réunion Teams ou une boucle de mails sur Outlook. Chacun de ces documents sera associé à un contact pour que vous puissiez en identifier l’origine rapidement. L’application proposera désormais une vue « Personnes » pour que vous ayez accès en un coup d’œil aux fichiers partagés par vos collègues.

Une intégration à Windows encore plus poussée

Windows 11 se veut dorénavant un système intégrant le cloud et l’IA de manière fluide et invisible. C’est aussi la philosophie de cette nouvelle version de OneDrive qui affichera ainsi vos dossiers et documents favoris à travers OneDrive, Windows et Office 365.

La version web de l’application accueillera début 2024 un mode hors ligne vous permettra de travailler sur des documents et organiser vos fichiers en attendant de retrouver une connexion internet. Toujours dans un effort d’intégration de ses autres outils, OneDrive a changé le comportement de son bouton « Nouveau », qui vous permettra à la fois de créer des documents sur la base d’une liste de modèles Office et d’uploader n’importe quel fichier sur votre compte. Cette fonctionnalité devrait débarquer à l’été 2024 sur le service.

Ce n’est que le début pour OneDrive qui accueillera de nombreuses autres fonctionnalités au fil des mois de l’année 2024. On attend notamment une intégration de Copilot similaire à celle déjà proposée sur Windows, avec la possibilité de résumer certains documents et de rechercher des documents grâce à des requêtes écrites en langage naturel. L’IA vous aidera ainsi à organiser tous vos fichiers en vous recommandant des dossiers dans lesquels les sauvegarder.

La plupart de ces changements sont attendus courant 2024 sur OneDrive.