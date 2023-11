Xbox pourrait bien dépasser PlayStation, mais attention

Les recherches d'un cabinet d'analyse montrent que le rachat d'Activision Blizzard permettrait bien à Xbox de passer devant PlayStation, et plus vite qu'on ne le croit.

Après plusieurs mois de lutte avec les autorités, Microsoft est devenue un vrai géant du jeu vidéo en 2023, en absorbant Activision Blizzard, après l’acquisition de Bethesda Zenimax et d’autres studios. Pour la firme, l’objectif est de devenir le leader du secteur en 2030.

Grâce à une analyse de Newzoo, on se rend compte que Microsoft pourrait déjà marquer une étape importante en devant le numéro 2 du secteur, devant Sony PlayStation. Mais attention aux détails.

Une année particulière

Le cabinet a mesuré le niveau de revenus des constructeurs et des éditeurs sur la première moitié de l’année. On y voit le classement que l’on connait aujourd’hui. Tencent Games domine largement avec 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires, suivi par Sony avec 8 milliards, puis Apple avec 6,9 milliards (merci l’App Store) et Microsoft avec 6 milliards. À titre de comparaison, Nintendo a gagné 3 milliards de dollars, Netease 5 milliards et EA 3,8 milliards.

L’agence s’est alors amusée à un petit calcul. Quel aurait été le classement si Activision Blizzard appartenait déjà à Microsoft. Au premier semestre, les deux entreprises étaient encore indépendantes. Dans ce cas-là, Microsoft aurait réussi à récolter 10,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Le géant aurait donc dépassé Apple et Sony pour se positionner en numéro 2 du secteur, toujours derrière Tencent Games.

On voit à quel point Microsoft va désormais pouvoir faire jeu égal avec Sony dans le secteur des jeux vidéo. Il faut prendre quelques éléments en compte. Activision Blizzard a lancé Diablo 4 au premier semestre, et Overwatch 2 en fin d’année 2022. Autrement dit, additionné aux résultats de Call of Duty, il s’agit sans doute d’un semestre particulièrement fort pour Activision Blizard. À l’inverse, Sony n’a publié aucun jeu PlayStation Studio majeur en début d’année, même si la firme a tout de même lancé le PlayStation VR 2. On peut supposer qu’il s’agit d’un semestre anormalement faible pour Sony.

Évidemment, les stratégies de Sony et Microsoft sont également très différentes. Les revenus de Microsoft proviennent désormais à la fois de son abonnement Xbox Game Pass, mais aussi des ventes de jeux sur PlayStation ou Nintendo Switch (Call of Duty, Minecraft), des ventes sur PC et enfin des ventes sur console Xbox. À l’inverse, Sony tente de diversifier ses sources de revenus avec la sortie de jeux sur PC, mais reste avant tout pieds et poings lié à l’avenir de sa console PlayStation. Si Microsoft parvient à rattraper son concurrent en termes de chiffre d’affaires, on ne peut pas en dire autant sur le marché plus précis de la console de jeu.

À Microsoft de transformer l’essai en parvenant à la fois à restaurer la gloire d’Activision Blizzard, mais aussi à publier en temps et en heure des jeux de qualité, capable d’être attractif pour son écosystème. Microsoft n’est pas parvenue cette année à obtenir une nomination pour le prix du jeu de l’année aux Game Awards.