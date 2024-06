Xbox : la mise à jour estivale débarque avec de la personnalisation et des améliorations

Microsoft dévoile les nouveautés déployées sur Xbox et PC. Au programme : une mise à jour de l'application sur PC, de la personnalisation de menus ou encore une amélioration pour les manettes.

L’équipe Xbox déploie sa mise à jour de juin après avoir dévoilé lors du Xbox Games Showcase trois nouvelles consoles à venir dans l’année. Au programme de cette update, on retrouve une mise à jour de l’application sur PC, de quoi personnaliser vos menus, un service Wi-Fi simplifié ou encore une amélioration pour vos manettes.

Un menu à votre guise

Vous n’aurez plus à choisir entre votre fond d’écran dynamique préféré ou l’affichage d’illustrations de jeux. Les deux options peuvent maintenant être sélectionnées. Pour cela, il vous suffira d’aller dans Paramètres > Général > Personnalisation > Mon arrière-plan > Afficher les illustrations du jeu sélectionné.

Vous pourrez même ajuster la couleur de votre arrière-plan dynamique sans avoir à changer la couleur de votre photo de profil.

Notre Wi-Fi

Votre Xbox peut désormais enregistrer jusqu’à 10 réseaux sans fils. Une nouvelle qui fera plaisir à ceux qui se déplacent régulière avec leur console. Vous n’aurez plus besoin de taper ces différents mots de passe encore et encore et encore. Un gain de temps précieux. Cette option se trouvera à nouveau Paramètres > Général > Paramètres réseaux > Gérer les réseaux sans fil > Gérer mes réseaux.

L’affichage du Game Pass fait peau neuve

En avril 2024, Xbox a annoncé avoir commencé à déployer une mise à jour pour qu’un petit nombre de joueurs puisse profiter d’un nouveau menu. Aujourd’hui, ce nouvel affichage est accessible à tous les joueurs ayant l’application Xbox sur PC.

L’onglet du Game Pass vous permet d’avoir accès directement à tous les jeux des Xbox Game Studios, EA Play et Riot Games disponibles dans le catalogue. L’occasion de rappeler que Call of Duty: Black Ops 6 arrivera dès son premier jour de sortie dans le Game Pass.

Le Xbox Cloud Gaming (Beta) prend également sa mise à jour avec la prise en charge du clavier et de la souris pour toutes les personnes jouant sur navigateur. Vous pourrez aussi gérer vous-même vos données de jeu et sauvegarde dans le cloud depuis l’application Samsung Smart TV et d’autres appareils compatibles avec le cloud gaming.

Une mise à jour des manettes

Si vous utilisez une manette adaptative Xbox, vous bénéficierez d’une meilleure prise en charge avec plus de périphériques USB. Si vous utilisez une manette Xbox Elite Wireless Controller Series 2 vous allez bénéficier d’un correctif sur des problèmes de déconnexion lorsqu’un casque était attaché au port audio.

De plus, vous pourrez aussi mettre à jour votre abonnement ou activer une facturation récurrente depuis votre console.

Cette nouvelle fournée de mises à jour met l’accent sur la personnalisation et le confort de jeu. De quoi profiter de sa console, le tout avec le plus des artworks.