Call of Duty Black Ops 6 : pour la 1ère fois, jouer hors ligne sera impossible sur consoles

Call of Duty Black Ops 6 requerra obligatoirement une connexion internet sur PC comme sur consoles, y compris pour jouer au mode solo. Une première pour les joueurs consoles, qui pouvaient jusqu'à présent profiter de la campagne hors ligne sur les précédents opus.

À l’exception notable de Call of Duty Black Ops 4 qui ne proposait aucun mode solo hors ligne, tous les opus de la franchise d’Activision avaient jusqu’à présent laissé les joueurs consoles jouer à la campagne sans connexion internet s’ils le souhaitaient. Une époque désormais révolue. L’éditeur américain a en effet annoncé que le prochain opus de sa licence : Call of Duty Black Ops 6, nécessiterait une connexion internet permanente, quel que soit le mode de jeu choisi… et quelle que soit la plateforme.

Au travers de cette décision, les consoles de salon rejoignent donc le monde PC, qui s’était vu imposer la connexion obligatoire et constante avec le lancement de Call of Duty Modern Warfare en 2019.

Activision se justifie en évoquant des graphismes améliorés grâce à la connexion obligatoire

Pour justifier cette décision, Activision invoque un motif technique : l’utilisation du streaming de texture dans tous les modes de jeu, ce qui, dans le cas présent, requiert effectivement une connexion internet permanente. Voyez plutôt le communiqué de l’éditeur à ce propos.

« Pour offrir des graphismes de la plus haute qualité tout en réduisant l’espace de stockage du jeu sur votre disque dur, Call of Duty : Black Ops 6 utilisera le streaming de texture dans tous les modes de jeu. Cela signifie que vous aurez besoin d’une connexion Internet continue pour jouer à n’importe quel mode de jeu, y compris la campagne », explique Activision.

En l’occurrence, le streaming de texture évoqué par Activision n’est pas celui allant du SSD vers la mémoire vive en cours de partie, mais bien le streaming avec le cloud, et donc les serveurs de l’éditeur. Une méthode qui permet de réduire, d’après l’éditeur, l’espace de stockage requis pour l’installation du nouveau Black Ops… même si cette justification peut tout de même paraître un tantinet culottée quand on sait que le jeu monopolisera un espace de stockage record.