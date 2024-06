Envoyer un fichier de Windows 11 vers Android ne prendra bientôt que quelques clics

Jaloux de la relation privilégiée entre iOS et macOS ? Le transfert de données entre Windows et Android franchit un cap et sera bientôt accessible en moins de clics que jamais.

Même en 2024, partager des fichiers, des liens ou de simples textes entre deux appareils peut rapidement devenir fastidieux. Les solutions sont nombreuses, mais elles demandent parfois un peu de préparation et entraînent souvent une grande frustration. Une réalité que les utilisateurs d’appareils signés Apple ne connaissent pas, leurs systèmes d’exploitation, que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette, étant conçus pour fonctionner de concert avec une étonnante fluidité.

Du côté de Windows et d’Android, on n’en est pas encore là, même si Microsoft travaille sur le sujet depuis plusieurs années avec son combo Mobile connecté – Lien avec Windows. Celui-ci permet de partager du contenu entre PC et smartphone, mais aussi d’afficher les notifications de ce dernier sur le premier, pour ne citer que quelques exemples. Si tout n’est pas encore parfait, l’éventail des fonctionnalités ne cesse de s’élargir, rendant l’expérience toujours plus intéressante. À l’image de la dernière en date, que la firme de Redmond est en train de nous concocter.

Transférer des fichiers en quelques clics

Dans un billet de blog, Microsoft a annoncé l’introduction d’une fonctionnalité du côté du menu contextuel de Windows 11, plus précisément dans la fenêtre « Partager ». En effet, une nouvelle icône nommée « Mon téléphone » permet d’envoyer différents types de données vers le smartphone Android actuellement connecté via Mobile connecté. Une manipulation qui était déjà possible dans l’autre sens, Lien vers Windows étant accessible depuis les options de partage de l’OS de Google.

Pour l’instant, la fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs inscrits au programme Insider de Windows 11, dans la Preview Build 22635.3785 (KB50339319) du canal bêta. Il faudra donc attendre un peu avant de la voir déployée dans une version stable, et on ignore encore si elle sera également accessible sur Windows 10.

Par ailleurs, il reste à voir quelles seront les limitations une fois que cette nouveauté sera entre les mains de tous, par exemple en ce qui concerne la taille maximale des fichiers qui peuvent être envoyés. Enfin, certains programmes pourraient ne pas l’intégrer, tous n’adoptant pas les options de partage natives du système d’exploitation de Microsoft.