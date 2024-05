Sur Windows, les photos capturées au smartphone vous seront bientôt encore plus utiles

Une mise à jour de Mobile Connecté va permettre de copier du texte pris en photo depuis son smartphone Android.

Depuis quelques années, Microsoft propose aux utilisateurs de smartphones Android une application particulièrement pratique : Lien avec Windows.

Cette application permet déjà aux utilisateurs de smartphones Android d’accéder, depuis leur PC Windows, aux notifications affichées sur le smartphone, aux SMS reçus ou aux photos capturées avec leur téléphone. Néanmoins, une nouvelle fonctionnalité permet désormais d’aller un peu plus loin encore, à la manière dont fonctionnent déjà les iPhone et Mac dans l’écosystème Apple.

Du texte que l’on pourra copier ou traduire

Comme le rapporte le site américain The Verge, une mise à jour de l’application Mobile Connecté — disponible quant à elle sur PC pour interagir avec un smartphone — permet dorénavant aux utilisateurs de copier directement du texte capturé avec une photo de smartphone pour le conserver dans le presse-papier Windows.

Concrètement, si vous photographiez une page de livre avec l’appareil photo du smartphone, l’image va alors s’afficher dans l’application Mobile Connecté et une option vous permettra alors de copier le texte de cette page dans votre presse-papier sur Windows. De quoi vous permettre ensuite de l’utiliser aussi bien dans un document Google Docs que pour une présentation ou une recherche sur Internet. Un autre usage pourrait être celui d’une capture d’écran depuis son smartphone, avec la possibilité de copier l’ensemble du texte à partir de la photo transférée vers le PC Windows. Par ailleurs, la fonctionnalité va également permettre de traduire automatiquement le texte affiché dans l’image dans la langue désirée.

Pour l’heure, la fonctionnalité n’est pas encore déployée à l’ensemble des utilisateurs. Comme l’indique The Verge, elle est réservée aux utilisateurs utilisant la version Insider Preview 22635.3646 en bêta de Mobile Connecté. On ignore encore quand elle sera proposée en version définitive à tous les utilisateurs de smartphone Android et de PC Windows.

