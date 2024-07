L’application Photos de Windows 11 est lente, mais Microsoft a trouvé la solution

L'application Microsoft Photos est lente et ça Microsoft l'a bien compris. L'éditeur de Windows a trouvé une solution un peu controversée pour régler ce problème : lancer l'application dès le démarrage de votre ordinateur.

Avec les mises à jour de Windows 11, le lancement de Microsoft Photos est plus lent qu’avant. Un problème lorsqu’on veut rapidement visionner ses photos de vacances, ou qu’on veut rogner un document à envoyer dans les plus brefs délais. C’est pourquoi Microsoft a trouvé une solution, rapportée par Windows Latest.

Microsoft Photos a changé, pour le meilleur et pour le pire

En fait, dans ses dernières mises à jour (toujours en cours de déploiement), Microsoft Photos sur Windows 11 est passée d’une application universelle (UWP) à une Windows App SDK (tout comme l’explorateur de fichiers), qui permet d’être utilisée avec d’autres outils de développement d’applications Windows. En fait, elle utilise l’interface web de OneDrive.

Microsoft a fait ce changement pour apporter une plus grande intégration web ainsi qu’une amélioration des performances. Ce qui s’est révélé faux : par exemple Windows Latest constate que Microsoft Photos est trois fois plus lente. On peut même constater un écran de chargement de l’application, juste pour voir une image.

Une application Windows qui pourra se lancer au démarrage de votre PC

Dans sa dernière mise à jour, Microsoft Photos s’est vue ajouter une option nommée « Performance », qui n’est pas activée par défaut. Cette fonctionnalité permet à Microsoft Photos de se lancer en arrière-plan au démarrage de Windows afin d’améliorer ses performances. Cela permet de beaucoup réduire la durée de lancement de la visionneuse d’images.

On peut d’ailleurs s’attendre à ce que, si les tests sont concluants, l’option soit activée par défaut sur Windows. Pour l’instant, elle n’est disponible que pour les membres du canal Canary du programme Windows Insider. Le problème, c’est que cela peut consommer des ressources en arrière-plan, donc même lorsqu’on n’utilise pas l’application.

