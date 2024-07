Microsoft a payé 14,4 millions de dollars pour régler un litige avec ses propres employés

Microsoft vient de payer 14 millions de dollars pour résoudre un litige l'opposant à des employés en Californie. Les employés accusaient l'entreprise de pénaliser les travailleurs qui prendraient des congés pour raisons médicales ou familiales.

Le département des droits civils en Californie a accusé le géant de la tech d’avoir exercé des représailles sur ses employés prenant des congés légalement protégés et encadrés. Microsoft a choisi de payer la somme de 14,4 millions de dollars pour régler cette affaire.

Une politique discriminatoire

Les congés pointés du doigt concernaient des congés parentaux, des congés d’invalidité, des congés de grossesses ou encore des congés pour soins familiaux depuis 2017. À propos de ces pratiques, l’agence californienne déclare : « Comme les travailleurs de Microsoft qui utilisent ou utiliseront un congé protégé sont de manière disproportionnée des femmes et des personnes handicapées, les politiques et pratiques contestées de Microsoft ont également un impact négatif discriminatoire basé sur le sexe et le handicap ». En effet, les employés ayant pris ces congés auraient reçu des notes d’évaluation de performance inférieures aux autres employés, entrainant un refus d’augmentation des salaires, des promotions ou encore des attributions d’actions.

Microsoft, nie avoir commis des actes allant à l’encontre de leur règlement. « Microsoft s’engage en faveur d’un environnement qui permet à nos employés de prendre des congés en cas de besoin et qui leur offre la flexibilité et le soutien nécessaires pour s’épanouir professionnellement et personnellement », a déclaré un porte-parole de l’entreprise à CNBC. « Même si nous pensons que les allégations de l’agence sont inexactes, nous continuerons d’écouter, d’apprendre et de soutenir nos employés. »

Selon la CNBC, la majorité de l’argent sera reversé aux employés concernés par l’affaire. Le nombre de ces travailleurs susceptibles de toucher ces dédommagements n’est cependant pas connu. Microsoft emploie environ 6 700 personnes en Californie.

Avec cet accord et ce versement de 14,4 millions de dollars, Microsoft s’engage également à faire intervenir un consultant indépendant pour s’assurer que les politiques de l’entreprise ne sont pas discriminatoires à l’égard des travailleurs qui prennent des congés et que les employés seront en mesure de déposer correctement plainte. Les responsables des ressources humaines ainsi que les responsables des membres du personnel en Californie se verront également offrir une formation sur ces sujets.