CrowdStrike : on sait désormais combien de PC ont été touchés par la panne

Microsoft a communiqué plus précisément sur l'envergure de la panne mondiale ayant impacté de très nombreux systèmes Windows en fin de semaine dernière. On sait désormais combien de machines au total ont été touchées... et ce nombre pourrait vous surprendre.

Une mise à jour logicielle défectueuse, déployée en fin de semaine dernière par l’entreprise de cybersécurité CrowdStrike, l’un des tout premiers acteurs mondiaux sur le terrain de la protection endpoint (sécurisation des points d’entrée d’un réseau), a causé ce vendredi 19 juillet une panne d’envergure planétaire, ayant affecté une myriade de PC et dispositifs informatiques gérés par Windows.

Ce week-end, Microsoft revenait sur cette panne dans un billet de blog, donnant des détails sur l’envergure du blocage et sur le nombre estimé de machines ayant été touchées. On apprenait ainsi que « seulement » 8,5 millions d’appareils Windows ont ainsi été impactés par cette panne… soit une fraction minuscule du parc mondial de machines animées par le système d’exploitation de Microsoft.

Une panne ciblée et pourtant majeure. Pourquoi ?

« Nous estimons actuellement que la mise à jour de CrowdStrike a affecté 8,5 millions d’appareils Windows, soit moins d’un pour cent de l’ensemble des machines Windows », explique Microsoft sur son blog, avant de donner un élément essentiel pour comprendre pourquoi cette panne a été si handicapante pour de nombreuses entreprises et services.

« Bien que le pourcentage soit faible, les incidences économiques et sociétales générales reflètent l’utilisation de CrowdStrike par des entreprises qui gèrent de nombreux services essentiels ». Tout est dit. Les outils proposés par CrowdStrike sont en effet utilisés principalement par des structures ayant besoin de sécuriser le plus possible leurs réseaux.

L’éditeur fournit donc ses solutions aux banques, aux commerces, à de nombreuses compagnies aériennes ou encore à certains services de santé. De quoi expliquer pourquoi la panne a mis en quelques heures le monde à l’arrêt… en ne touchant pourtant qu’une quantité assez relative d’appareils à l’échelle mondiale.

Microsoft, pour sa part, se veut rassurant. La firme explique notamment que CrowdStrike a contribué au développement d’une solution logicielle qui aidera les infrastructures Azure (le Cloud de Microsoft) à retrouver plus vite un fonctionnement normal. Cette solution fonctionnerait par ailleurs avec les systèmes AWS (Amazon Web Services) et Google Cloud Platform pour plus d’efficacité et d’interopérabilité.