Windows 11 passe un cap important… qui n’a rien à voir avec une nouvelle fonction

Doucement, mais sûrement, Windows 11 se fait une place plus prépondérante dans le paysage informatique mondial. En dépit de débuts difficiles, l’OS de Microsoft détient désormais un peu plus de 30 % de parts de marché.

Windows 11 progresse… sur le terrain des parts de marché // Source : Photo de Sunrise King sur Unsplash

Il lui reste encore (beaucoup) de chemin à parcourir pour dépasser Windows 10, mais Windows 11 a franchi en juillet un cap important en parvenant à s’imposer sur un peu plus de 30 % du parc mondial de PC. C’est ce que l’on apprend des dernières estimations de Statcounter, qui rapporte que l’OS de Microsoft détient désormais 30,83 % de parts de marché, soit une progression de 1,08 % par rapport à juin, et de 7,17 % en un an, souligne pour sa part Neowin.

Windows 10 reste bien sûr tout en haut du classement des versions de Windows les plus utilisées, mais l’écart entre les deux dernières moutures de l’OS se réduit. On constate d’ailleurs que les parts de marché gagnées par Windows 11 entre juin et juillet l’ont été au détriment de Windows 10, qui a de son côté perdu 1,06 % de PdM sur la même période, tombant ainsi à un peu moins de 65 % au total.

Windows 11 progresse, Windows 10 reflue… doucement

Sur l’année 2023-2024, la décrue de Windows 10 est d’ailleurs notable : -11,15 % en tout. Une dynamique désormais bien installée, et qui va dans le sens de l’histoire : la fin de vie de Windows 10 étant actée pour l’année prochaine (du moins si l’on excepte le programme Extended Security Update qui permettra de retarder un peu l’inéluctable au sein de certaines structures). Selon toute logique, le recul de Windows 10 au profit de Windows 11 devrait donc continuer de s’accentuer au cours des prochains mois.

Source : Statcounter

En parallèle, le lancement des PC Copilot+ pourrait bien contribuer en partie à la montée en puissance de Windows 11 dans les charts sur le reste de l’année 2024 et par la suite… même s’il est trop tôt à ce stade pour en être certain.

En dehors de Windows 11 et Windows 10, Statcounter place enfin, une nouvelle fois, Windows 7 en troisième position des versions les plus populaires du marché, avec un peu plus de 3% de PdM au compteur. Viennent ensuite, Windows 8.1 et Windows XP, avec respectivement 0,42% et 0,38% de PdM.

Notons néanmoins que les chiffres de Statcounter sont à prendre avec un peu de recul. S’il est sérieux, le cabinet d’analyse s’appuie en effet sur ses propres estimations et calculs… et non sur des données officielles. Et pour cause, Microsoft ne communique pas de chiffres précis quant aux taux d’adoption des différentes moutures de Windows.