Microsoft allège le téléchargement des jeux vidéo sur son store

Microsoft ajoute de nouvelles options de téléchargement pour installer les jeux depuis son store.

Avec l’évolution graphique et technique des jeux vidéo, leur taille n’a cessé d’augmenter au fil des années, atteignant aujourd’hui plusieurs centaines de gigaoctets sur les SSD. Le dernier Call of Duty ne fait pas exception. Si l’industrie cherche des solutions pour améliorer ce problème, les distributeurs de ces jeux planchent également sur la question. Microsoft, veut par exemple de son côté, offrir une alternative d’installation plus flexible via son store, permettant aux joueurs d’installer uniquement les éléments essentiels à leur expérience de jeu.

Un jeu adapté à ses besoins

Dans un billet de blog, Microsoft a annoncé une amélioration de son store concernant les options d’installation des jeux. Désormais, les joueurs pourront choisir d’installer uniquement certains composants d’un titre. Microsoft prend pour exemple Call of Duty : les joueurs pourront installer ou non certains fichiers, comme les textures haute résolution ou la campagne solo. Une option bienvenue pour ceux disposant d’un espace de stockage limité ou souhaitant une installation plus légère.

Les éléments de jeux pourront s’installer individuellement sur le Microsoft Store. // Source : Microsoft

Ces changements ne sont bien entendus pas définitifs. Microsoft précise qu’il sera possible de revenir sur la page du jeu, de cliquer sur le bouton « Gérer » et de modifier directement les composants installés, sans devoir tout réinstaller.

Pour le moment, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs du programme Windows Insiders, mais il y a fort à parier qu’elle sera déployée plus largement lors d’une prochaine mise à jour.