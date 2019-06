Microsoft a publié une nouvelle préversion de la prochaine version de Windows 10, dénué des éléments nécessaires au développement d’un smartphone.

Windows 10 Mobile est mort, de nombreuses fois même, et pourtant en interne, Microsoft persistait avec l’idée de créer un smartphone. Connu sous le nom de code Andromeda, cet appareil devait tourner sous Windows 10 et était conçu par l’équipe de Panos Panay à qui l’on doit les ingénieux produits Surface.

Avec les évolutions de Windows 10, ce projet semble aujourd’hui définitivement enterré.

Windows 10 ne peut plus appeler

Avec la build 18912 pour Windows 10 publié le 19 juin, une préversion de Windows 10 20H1 qui sortira en début d’année 2020, Microsoft a retiré tout ce qui restait de Windows 10 Mobile.

Windows Phone Cellular networking stack has been removed from Windows Desktop by build 18912 — Gustave Monce (@gus33000) June 20, 2019

Plus exactement, l’équipe de développement de Windows 10 a retiré les éléments du système qui permettait à l’appareil de gérer des appels téléphoniques GSM et d’envoyer des SMS.

Évidemment, Windows 10 pourra continuer à accéder au réseau mobile 4G ou 5G, c’est d’ailleurs toute la stratégie de Qualcomm avec ses Snapdragon 8CX. Il ne sera toutefois pas question de téléphoner, mais bien d’accéder à Internet.

Sans les éléments permettant de passer des appels ou envoyer des SMS, on se demande bien comment Microsoft pourrait concevoir un téléphone. Ce marché semble donc bel et bien être du passé pour la firme qui se concentre désormais sur le développement d’application pour Android et iOS.

La marque a d’ailleurs publié un papier indiquant que Microsoft est désormais l’éditeur de plus de 150 applications sur le Google Play Store, dont 70 où le développement continue.