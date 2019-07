Windows 10 vient d’accueillir sa dernière mise à jour majeure, la version de mai 2019. La prochaine, attendue pour l’automne, ne sera pas aussi grande qu’espérée.

Avec Windows 10, Microsoft a changé de modèle économique. L’OS est accessible gratuitement, et se met à jour périodiquement. À l’origine, nous avions le droit à une mise à jour majeure par an. Désormais, c’est une mise à jour majeure en début d’année, et une seconde en fin d’année.

La dernière en date, celle de mai 2019, a connu plus d’un problème et a longtemps été repoussée. Que prépare Microsoft pour celle de fin d’année ? Des nouveautés, oui, mais rien de très visible ni attrayant.

Petite mise à jour en septembre pour Windows 10

La version « 19H2 », qui correspond à la mise à jour majeure attendue, est disponible dans le programme Insider. À cette occasion, le développeur a annoncé que cette mise à jour visait avant tout à « améliorer les performances, les fonctionnalités d’entreprise et la qualité du système ».

Pas de grandes ambitions affichées, mais plutôt une mise à jour en douceur. Celle-ci sera en effet disponible directement par le programme Windows Update et sera rapidement installée à terme, une autre preuve qu’elle ne risque pas d’être aussi massive qu’on pourrait l’attendre.

Cependant, rien n’empêche quelques surprises de dernières minutes. Les plus grandes fonctionnalités sont en effet généralement annoncées peu de temps avant la sortie, que l’on attend aux alentours du mois de septembre.