Dans une version expérimentale de Windows 10 dévoilée trop tôt, Microsoft montre qu’un nouveau menu Démarrer pourrait éventuellement voir le jour, sans tuile dynamique cette fois-ci.

Le menu Démarrer est l’un des éléments iconiques de Windows. Pour beaucoup d’utilisateurs, il s’agit de la première interaction qu’ils ont eu avec un PC. Ce fameux bouton situé traditionnellement en bas à gauche de l’écran a connu de nombreuses évolutions et sur Windows 10 on le connait entre autres pour ses tuiles dynamiques. Cependant, Microsoft songe à une autre organisation.

La preuve : la multinationale a poussé par erreur la version 18947 de Windows 10 à l’ensemble des Insiders — ce sont les utilisateurs membres du programme de test qui aident Microsoft a améliorer son OS. Comme l’explique Neowin, il ne s’agissait pas d’une mouture destinée à être testée à si grande échelle. Et pour cause, elle n’a même pas encore été testée en interne.

NTAuthority, un Insider, a ainsi pu découvrir que cette version de Windows 10 offrait un menu Démarrer remanié. En atteste sa capture d’écran publiée sur Twitter.

Dans l’image, on peut en effet voir que les tuiles dynamiques classiques de Windows 10 ont été remplacées par des icônes figées. Dans la grille des options et applications, une ligne située tout en haut permet d’accéder plus rapidement aux applications suggérées par le système d’exploitation. La recherche intégrée au système semble également avoir été déplacée vers le menu démarrer. Elle avait déjà été séparée de Cortana dans la dernière mise à jour. Le menu met également à l’honneur l’avatar du compte utilisateur, même si la personne en question ne l’a pas configuré ici.

À titre de comparaison, voici à quoi ressemble le menu Démarrer dans la version officiellement disponible de Windows 10.

Recherche de GIF intégrée

NTAuthority ne s’arrête pas là. Dans d’autres publications sur Twitter, il montre également le menu Démarrer affiché en mode Tablette et, encore plus intéressant, il met en lumière une option de recherche de GIF. L’affichage de cette option fait penser à celle de la recherche d’émojis à laquelle on peut accéder via le raccourci « Touche Windows + . ».

Nous pouvons subodorer que la recherche de GIF est accessible via un autre raccourci du même genre.

Rappelons qu’il ne s’agit là que d’une expérience de Microsoft sur Windows 10 et que rien ne permet de savoir avec certitude si ces changements seront appliqués dans une version plus finalisée de l’OS.