Plusieurs utilisateurs de produits Microsoft Surface, comme le Surface Laptop 2, se plaignent de problèmes de batterie depuis peu. Un bug logiciel serait en cause.

Les produits Surface ont pour objectif de représenter le meilleur que propose l’écosystème Windows 10 de Microsoft. Avec ces produits, la firme doit être capable d’allier logiciel et matériel aussi bien que ses concurrents directs : Apple et Google. Ça n’est malheureusement pas toujours le cas, surtout quand des bugs pénalisent l’expérience utilisateur.

@MicrosoftHelps Very odd behaviour from my Surface Laptop 2 lately. As much as 28% battery loss overnight while completely shutdown. Over 20% decline while shutdown for 19 minutes?! What's going on?? pic.twitter.com/WdqsjUIgOl

— Jason Bradshaw 🇨🇦🇧🇧 (@JBradshaw01) August 18, 2019