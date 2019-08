Une poignée d’utilisateurs se plaignent de dysfonctionnements après avoir installé la dernière mise à jour cumulative de Windows 10.

Comme tous les OS, Windows 10 reçoit régulièrement des mises à jour. Évidemment, il est toujours recommandé d’installer la dernière version du système d’exploitation pour que ce dernier fonctionne mieux et soit mieux protégé. Hélas, nous ne sommes jamais à l’abri de petites erreurs de temps en temps.

Et justement, la dernière mise à jour cumulative de Windows 10 pour les versions 1903 et 1809 semble poser problème à certains utilisateurs. Comme l’a remarqué Windows Latest sur Reddit et des forums de la communauté Microsoft, d’aucuns se plaignent de ne tout simplement pas pouvoir installer le patch tandis que d’autres expliquent que la mise à jour provoque des redémarrages intempestifs de leurs ordinateurs.

Petite minorité d’utilisateurs

Prenez donc vos précautions si vous souhaitez installer la dernière mise à jour cumulative de Windows 10 sur votre appareil. Notons tout de même que seule une petite minorité d’utilisateurs semble concernée.