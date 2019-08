Le partenariat entre Microsoft et Samsung pour le Galaxy Note 10 commence mal. La synchronisation entre le smartphone et Windows 10 était en panne pendant 19 heures.

Lors de la présentation de son Galaxy Note 10, Samsung a accordé une bonne partie de la conférence à son partenariat avec Microsoft, en faisant même monter son patron sur scène, Satya Nadella. Le coeur de cette annonce était la nouvelle version de Your Phone, qui permet de synchroniser sans fil vos SMS, vos photos et d’autres choses entre votre smartphone et un PC sous Windows 10.

Panne pendant 19 heures

Pour faire fonctionner la synchronisation, le service demande une connexion à son compte Microsoft sur le téléphone et sur le PC. Problème, cette fonction était en panne pendant de longues heures alors que le smartphone n’est commercialisé que depuis quelques jours.

Après 19 heures de panne, la page indiquant le statut du service ne relève plus aucun problème, la panne est donc corrigée.

Problème de cloud

D’autres systèmes de synchronisation utilisent le Bluetooth en local pour transférer les données entre le PC et le smartphone. Ici Microsoft a choisi de passer par le cloud, ce qui a causé cette panne. Notons que cela permet également au service de passer par le réseau 4G pour la synchronisation.